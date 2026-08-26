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नेपाल 'जल प्रलय' में 16 की मौत, 105 भारतीय समेत 400 टूरिस्ट लापता- जानें अब तक के सभी अपडेट्स

Nepal Floods: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है. बाढ़ प्रभावित इलाकों में बिजली की सप्लाई ठप है और कई हाइवे भी बंद किये गये हैं. राहत और बचाव अभियान जारी है.

Written by: Parinay Kumar
Updated: August 26, 2026, 4:15 PM IST
Nepal Floods
Nepal Floods: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में कई लोगों के मौत की आशंका है.

Nepal Floods: नेपाल में भीषण बाढ़ से भारी तबाही हुई है. बाढ़ में कई गांव और पुल बह गये. बाढ़ की वजह से 10 से ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी नुकसान पहुंचा है. नेपाल सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 400 पर्यटक लापता हैं. लापता पर्यटकों में 105 भारतीय भी हैं. नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से बॉर्डर पर आया, जिससे नेपाल में बहुत नुकसान हुआ. सेंट्रल पुलिस स्पोक्सपर्सन डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अभिनारायण काफले के हवाले से नेपाल न्यूज ने बताया कि नुवाकोट और धाडिंग जिलों से अब तक कम से कम आठ लाशें बरामद की गई हैं. बाढ़ के बाद कई हाइवे बंद किये गये हैं और प्रभावित इलाकों में बिजली की सप्लाई भी ठप है.

कई लोग लापता

नेपाल टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक, बाढ़ वाले इलाके से कम से कम 384 यात्री लापता बताए गए हैं, जिनमें 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि विदेशियों में 105 भारतीय नागरिक हैं. अधिकारी ने कहा कि रसुवा जिले में नेपाल पुलिस के कम से कम 26 कर्मचारी अभी भी लापता हैं. आर्म्ड पुलिस फोर्स ने भी कहा कि उसके 7 कर्मचारी लापता हैं. नेपाल आर्मी ने प्रभावित इलाके में हेलीकॉप्टर और डिजास्टर रिस्पॉन्स स्टाफ को तैनात किया है. उसने एक बयान में कहा, ‘नुकसान की जानकारी इकट्ठा करने का काम चल रहा है.’

और पढ़ें: नेपाल में मानसून का कहर, भूस्खलन और बाढ़ में 60 से ज्यादा की मौत, अधिकारियों ने जारी की चेतावनी

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को नुकसान

नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (NEA) ने बताया कि बाढ़ में उसकी कम से कम छह बड़ी हाइड्रोपावर और ट्रांसमिशन फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा है. जिनमें रासुवागढ़ी, चिलिमे, त्रिशुली 3A, त्रिशुली 3B हब 220 kV सबस्टेशन, त्रिशुली हाइड्रोपावर स्टेशन और देवीघाट हाइड्रोपावर स्टेशन शामिल हैं. NEA ने कहा, ‘इस आपदा ने अथॉरिटी की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाया है, जिससे बिजली सप्लाई में रुकावट आई है.’ अधिकारियों ने बताया कि नेपाल में कई हाईवे भी बंद कर दिए गए हैं.

वीडियो में दिखा भयानक मंजर

नेपाल पुलिस और सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो शेयर किए गये हैं, जिनमें बाढ़ की विभीषिका देखी जा सकती है. अचानक आए जल सैलाब में घर और पुल ताश के पन्नों की तरह बह गये. नेपाल पुलिस के स्पोक्सपर्सन अबी नारायण काफले के हवाले से न्यूज एजेंसी AFP ने बताया, ‘हमें ठीक से नहीं पता कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बाढ़ बहुत बड़ी है और इससे कई बस्तियों को नुकसान हो सकता है.’ उन्होंने कहा, ‘हमने नदी के किनारे रह रहे लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए अलर्ट कर दिया है.

बालेंद्र शाह ने बुलाई आपात बैठक

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने हालात का जायजा लेने के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. बालेंद्र शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ‘मेडिकल टीम, स्काउट्स और रेड क्रॉस के साथ कोऑर्डिनेशन में जरूरी कदम उठाने का काम शुरू हो गया है.’

जून से सितंबर तक मॉनसून की बारिश से पूरे साउथ एशिया में रेगुलर तौर पर जानलेवा बाढ़ और लैंडस्लाइड आते हैं. साइंटिस्ट्स का कहना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस इलाके में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है.

बिहार के कई जिलों में अलर्ट

नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. गोपालगंज, सारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है. नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद गंडक नदी का पानी अचानक बढ़ने का खतरा है. NDRF की टीम को बेतिया और गोपालगंज भेजा जा रहा है साथ ही गंडक बैराज पर लगातार नजर रखी जा रही है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हालात पर नजर बनाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय टीम बनाई जा रही है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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