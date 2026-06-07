ओहायो फेस्टिवल में कई लोगों को गोली मारी गई, 12 घायल, पुलिस कर रही है संदिग्धों की तलाश

Ohio Festival Shooting: ओहायो के टोलेडो में ‘ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल’के पास शनिवार (अमेरिकी समयानुसार) को गोलीबारी की घटना हुई है. इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया है.
टोलेडो के मेयर वेड कैप्सजुकिविज ने ‘WTOL 11′ को बताया कि फायरिंग में कुल 12 लोगों के घायल होने की सूचना है. टोलेडो में डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू इलाके में ये शूटिंग हुई है.
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टोलेडो पुलिस विभाग ने इस घटना पर एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि, शाम लगभग 5:37 बजे, टोलेडो पुलिस अधिकारियों को ‘ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल’ के पास डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू इलाके में एक शख्स को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर कई और घायल मिले, जिन्हें गोली लगी थी. घायलों को इलाज के लिए पास के मेडिकल सेंटरों में ले जाया गया है.
अधिकारियों ने संदिग्ध के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके बयान से संकेत मिला कि इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने कहा, टोलेडो पुलिस विभाग इसमें शामिल संदिग्ध या संदिग्धों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है. जांच में अभी डेलावेयर एवेन्यू और रॉबिनवुड एवेन्यू इलाके की जगहें शामिल हैं.
निवासियों और आने-जाने वालों से कहा गया है कि वे इस इलाके से दूर रहें. वहां भारी पुलिस मौजूदगी रहेगी. अधिकारी अपनी तलाशी जारी रखे हुए हैं.
इसे ओहियो का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है. यह दो दिन तक चलने वाला आयोजन है. इसमें लाइव म्यूजिक, खरीदारी और फूड मार्केट जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं.
इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसमें लोगों को गोलीबारी के बाद भागते देखा जा सकता है. एक वीडियो में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड में सायरन बज रहे हैं. एक वीडियो में घायलों को स्ट्रेचल पर ले जाते देखा जा सकता है तौ दूसरे वीडियो में एक घायल घास पर लेटा हुआ है.
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