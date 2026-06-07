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ओहायो फेस्टिवल में कई लोगों को गोली मारी गई, 12 घायल, पुलिस कर रही है संदिग्धों की तलाश

Ohio Festival Shooting: टोलेडो पुलिस विभाग गोलीबारी की घटना में शामिल संदिग्ध या संदिग्धों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है. स्थानीय लोगों से घटनास्थल से दूर रहने की अपील की गई है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: June 7, 2026, 8:52 AM IST
ओहायो फेस्टिवल में कई लोगों को गोली मारी गई, 12 घायल, पुलिस कर रही है संदिग्धों की तलाश
अमेरिका में हुई इस गोलीबारी में 12 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है. (photo credit IANS, for representation only)

Ohio Festival Shooting: ओहायो के टोलेडो में ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल’के पास शनिवार (अमेरिकी समयानुसार) को गोलीबारी की घटना हुई है. इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पतालों में भेजा गया है.

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टोलेडो के मेयर वेड कैप्सजुकिविज ने ‘WTOL 11′ को बताया कि फायरिंग में कुल 12 लोगों के घायल होने की सूचना है. टोलेडो में डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू इलाके में ये शूटिंग हुई है.

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टोलेडो पुलिस विभाग ने जारी किया बयान

टोलेडो पुलिस विभाग ने इस घटना पर एक बयान जारी किया. इसमें कहा गया है कि, शाम लगभग 5:37 बजे, टोलेडो पुलिस अधिकारियों को ‘ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल’ के पास डेलावेयर एवेन्यू और ग्लेनवुड एवेन्यू इलाके में एक शख्स को गोली लगने की सूचना मिली. मौके पर पहुंचने पर कई और घायल मिले, जिन्हें गोली लगी थी. घायलों को इलाज के लिए पास के मेडिकल सेंटरों में ले जाया गया है.

एक से ज्यादा हो सकते हैं हमलावर

अधिकारियों ने संदिग्ध के बारे में जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके बयान से संकेत मिला कि इसमें एक से ज़्यादा लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस ने कहा, टोलेडो पुलिस विभाग इसमें शामिल संदिग्ध या संदिग्धों की सक्रिय रूप से तलाश कर रहा है. जांच में अभी डेलावेयर एवेन्यू और रॉबिनवुड एवेन्यू इलाके की जगहें शामिल हैं.

स्थानीय निवासियों से अपील

निवासियों और आने-जाने वालों से कहा गया है कि वे इस इलाके से दूर रहें. वहां भारी पुलिस मौजूदगी रहेगी. अधिकारी अपनी तलाशी जारी रखे हुए हैं.

क्या है ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल’

इसे ओहियो का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है. यह दो दिन तक चलने वाला आयोजन है. इसमें लाइव म्यूजिक, खरीदारी और फूड मार्केट जैसी गतिविधियां शामिल होती हैं.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं. इसमें लोगों को गोलीबारी के बाद भागते देखा जा सकता है. एक वीडियो में गोली चलने की आवाज़ सुनाई दे रही है और बैकग्राउंड में सायरन बज रहे हैं. एक वीडियो में घायलों को स्ट्रेचल पर ले जाते देखा जा सकता है तौ दूसरे वीडियो में एक घायल घास पर लेटा हुआ है.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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