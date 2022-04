पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के बधाई संदेश का जवाब दिया है. शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान को शांति सुनिश्चित करनी चाहिए और अपने लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान देना चाहिए. शहबाज शरीफ ने लिखा, ‘बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद. पाकिस्तान भारत के साथ शांतिपूर्ण और सहयोगी रिश्ते चाहता है. कश्मीर समेत अन्य लंबित विवादों का शांतिपूर्ण समाधान जरूरी है. आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान की कुर्बानी जगजाहिर है. आइये शांति की सुरक्षा करें और अपने लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान दें.’Also Read - पाकिस्तान में धूम मचा रहा है गोविंदा का ये गाना, प्ले होते ही नाचना शुरू कर देते हैं लोग!

Thank you Premier Narendra Modi for felicitations. Pakistan desires peaceful & cooperative ties with India. Peaceful settlement of outstanding disputes including Jammu & Kashmir is indispensable. Pakistan's sacrifices in fighting terrorism are well-known. Let's secure peace and.. https://t.co/0M1wxhhvjV



इससे पहले सोमवार को शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी. शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने शहबाज शरीफ को बधाई दी. इसके साथ-साथ पीएम ने शहबाज शरीफ के 'कश्मीर राग' का भी जवाब दिया था. पीएम ने कहा कि भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता चाहता है जो आतंकवाद से मुक्त हो.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा था, ‘मियां मुहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर बधाई. भारत आतंक मुक्त क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहता है, ताकि हम अपनी विकास चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने लोगों की भलाई और समृद्धि सुनिश्चित कर सकें.’

I'll advise PM Modi to understand that there is poverty on both sides. I call upon Modi to come and resolve the Jammu and Kashmir issue and then let's fight poverty together: Newly elected Pakistan PM Shehbaz Sharif

— ANI (@ANI) April 11, 2022