Pakistan News: पाकिस्तान में लगभग एक महीने तक जारी सियासी घमासान के बाद शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने देश के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. सीनेट के चेयरमैन ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई. राष्ट्रपति आरिफ अल्वी की ‘तबीयत खराब’ होने की शिकायत के बाद सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजारानी ने शहबाज शरीफ को शपथ दिलाई. बता दें कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सीनेट के अध्यक्ष नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं. मालूम हो कि नेशनल असेंबली (Pak National Assembly) में शहबाज के पक्ष में 174 वोट पड़े, जबकि उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए 172 वोटों की जरूरत थी.Also Read - पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ईद के बाद लौटेंगे पाकिस्तान, पार्टी नेता ने दी जानकारी

Pakistan Muslim League (N) leader Shehbaz Sharif takes oath as the newly-elected Prime Minister of Pakistan.

