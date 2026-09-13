BRICS खत्म होते ही PAK का बड़ा दांव, ट्रंप से मिलेंगे शहबाज शरीफ; भारत को घेरने की तैयारी?

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं. यह मुलाकात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के दौरान होगी. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप ने UNGA में शामिल होने वाले राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों के लिए 23 सितंबर की शाम रिसेप्शन डिनर रखा है. इसके लिए शहबाज शरीफ को भी न्योता मिला है.
ट्रंप और पाक पीएम की यह मुलाकात अहम मानी जा रही है. इससे पहले दोनों नेता फरवरी में वॉशिंगटन में हुए पहले Board of Peace सम्मेलन के दौरान मिले थे. सितंबर 2025 में व्हाइट हाउस और अक्टूबर 2025 में मिस्र के शर्म अल-शेख में हुए Peace Summit के दौरान भी इनकी मुलाकात हुई थी. जानकारी के अनुसार, शहबाज 22 सितंबर को न्यूयॉर्क पहुंचेंगे और 23 सितंबर के डिनर में शामिल होने के बाद 25 सितंबर को UNGA को संबोधित करेंगे.
शहबाज शरीफ UNGA भाषण में भारत के सिंधु जल संधि को रोकने के फैसले का मुद्दा उठा सकते हैं. बता दें 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई यह संधि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल से जुड़ी है. भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसे ‘अबेयांस’ में रखा था, इस हमले में 26 नागरिकों की मौत हुई थी. भारत ने कहा था कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद का समर्थन पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से खत्म नहीं करता, तब तक संधि लागू नहीं होगी. पाकिस्तान ने हमले में शामिल होने से इनकार किया है.
पीएम शहबाज अपने भाषण में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौते का भी जिक्र कर सकते हैं. 7 अगस्त को मक्का में साइन हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौता के तहत तीनों देशों के बीच सामूहिक रक्षा व्यवस्था बनाई गई है. इसके अनुसार, किसी एक देश पर सशस्त्र हमला तीनों पर हमला माना जाएगा. पाकिस्तान का दावा है कि उसके पारंपरिक सहयोगियों के अलावा कई अन्य देशों ने भी सिंधु जल संधि पर उसके रुख का समर्थन करने का भरोसा दिया है. UNGA का हाई-लेवल General Debate 22 से 26 सितंबर और 28 सितंबर को होगा, जिसमें शहबाज 25 सितंबर को दूसरे हिस्से में चौथे वक्ता होंगे.
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