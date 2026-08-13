आतंकियों के मंच पर पूर्व पाक मंत्री! हाफिज सईद की तारीफ, भारत को खुली धमकी

पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें वह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे लोगों के साथ मंच पर नजर आते हैं. कार्यक्रम में उन्होंने हाफिज सईद की प्रशंसा की और भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/world-hindi/sheikh-rasheed-hafiz-saeed-let-terrorists-anti-india-statement-8500316/ Copy

India-Pakistan Tension: पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद अहमद एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में हैं. एक सामने आए वीडियो में वह ऐसे कार्यक्रम में मंच साझा करते नजर आ रहे हैं, जहां लश्कर-ए-तैयबा (LeT) से जुड़े बताए गए लोग भी मौजूद थे. इसी दौरान रशीद ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन के प्रमुख हाफिज सईद के प्रति खुला समर्थन जताया और भारत को लेकर बेहद आक्रामक टिप्पणियां कीं.

वीडियो में रशीद के साथ खड़े लोगों में खालिद मसूद संधू का नाम सामने आया है, जिन्हें LeT से जुड़ा वरिष्ठ कमांडर और पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) का अध्यक्ष बताया गया है. उनके अलावा कारी मोहम्मद याकूब शेख भी मंच पर दिखाई देते हैं, जिन्हें आतंकी संगठन की केंद्रीय सलाहकार समिति से जुड़ा बताया गया है.

हाफिज सईद को लेकर क्या बोले?

कार्यक्रम के दौरान शेख रशीद ने हाफिज सईद के प्रति अपनी नजदीकी और समर्थन का दावा किया. उन्होंने कहा कि वह हाफिज सईद के समर्थक हैं और खुद को उनका ‘गुलाम’ तक बताया. रशीद ने ये भी दावा किया कि जब वह अमेरिका में थे, तब उनके फोन पर हाफिज सईद का नंबर दिखाई दिया था और इसके बाद उन्हें अमेरिका से निकाल दिया गया था. हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.

हाफिज सईद को लेकर रशीद का यह बयान ऐसे समय में चर्चा में आया है, जब लश्कर-ए-तैयबा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकी संगठन के तौर पर प्रतिबंधित किया जा चुका है. ऐसे में पाकिस्तान के एक पूर्व वरिष्ठ मंत्री का उसके शीर्ष नेता के प्रति सार्वजनिक समर्थन जताना गंभीर सवाल खड़े करता है.

भारत के खिलाफ भी भड़काऊ बयान

कार्यक्रम में शेख रशीद ने भारत को लेकर भी बेहद आक्रामक भाषा का इस्तेमाल किया. उन्होंने दावा किया कि अगर भारत पाकिस्तान की तरफ देखने की कोशिश भी करेगा तो उसका बुरा अंजाम होगा. उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में न पक्षी चहकेंगे और न मंदिरों में घंटियां बजेंगी. इस बयान को भारत के खिलाफ खुली धमकी और सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है.

रशीद ने अपने संबोधन में पाकिस्तान और हाफिज सईद के साथ खड़े होने की बात भी कही. उनके इन बयानों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में राजनीति और आतंकवाद के बीच संबंधों को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

कौन हैं शेख रशीद?

शेख रशीद पाकिस्तान के चर्चित राजनेता हैं और इमरान खान सरकार में 2020 से 2022 तक गृह मंत्री रहे थे. वो अवामी मुस्लिम लीग के संस्थापक और प्रमुख भी हैं. भारत को लेकर उनके विवादित बयान पहले भी सामने आते रहे हैं. 2019 में भी उन्होंने भारत के खिलाफ बेहद उग्र बयान दिए थे और युद्ध तथा परमाणु हथियारों की बात की थी. उनके पुराने बयानों में भारतीय मंदिरों को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां सामने आई थीं.