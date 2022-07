Shinzo Abe Per Hamle ka Video : जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारने से संबंधित मामले में पुलिस ने नारा सिटी में 41 वर्षीय यामागामी तेत्सुया को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ़्तार किया है. उसके पास से एक बंदूक भी ज़ब्त की गई है, जो देखने में किसी कैमरे की तरह दिखाई दे रही है. हालांकि संदिग्ध ने किस वजह से यह हमला किया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इस घटना का सबसे नजदीकी वीडियो स्थानीय मीडिया एनएचके द्वारा ट्विटर पर साझा किया गया.Also Read - Who is Shinzo Abe : जानें शिंजो आबे के बारे में सब कुछ? जापान की राजनीति में ऐसा था उनका रूतबा?

Close-up video of Japanese former PM Shinzo Abe being shot and the suspect being tackled. pic.twitter.com/QA0Ywupn8Z

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) July 8, 2022