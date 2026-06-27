क्रिकेटर शोएब अख्तर के भाई के जनाजे में दिखे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी, पाकिस्तान फिर बेनकाब

आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है. उसके यहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के आतंकवादी खुले आम घूम रहे हैं. पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी निशाने पर हैं.

Written by: Arun Kumar
Published: June 27, 2026, 12:32 PM IST
Shoaib Akhtar Brother Dies and Terrorist seen in Funeral
शोएब अख्तर के भाई शाहिद अख्तर का निधन, सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम में पहुंचे पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आतंकी @x.com पर वायरल वीडियो से ग्रैब

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शोएब अख्तर इन दिनों गहरे मातम से गुजर रहे हैं. उनके बड़े भाई शाहिद अख्तर का हाल ही में मौत हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शोएब के भाई शाहिद लंबे समय से बीमार थे. उनके भाई के नमाज -ए-जनाजा (सुपुर्द-ए-खाक) कार्यक्रम में जो चेहरे दिख रहे हैं. इससे पाकिस्तान के इस तेज गेंदबाज पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. शोएब के बड़े भाई के अंतिम विदाई वाले इस कार्यक्रम में कई आतंकवादी दिखाई दे रहे हैं. ये आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और उससे जड़े राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग (PMML) के कई नेता और कार्यकर्ता यहां मौजूद दिखे.

इस मौके पर पाकिस्तान की कई राजनीतिक हस्तियां, आतंकी संगठनों के सरगना और खेल जगत की हस्तियां एक साथ दिखाई दी हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर ये भी दावे किए जा रहे हैं कि PMML के नेता इनाम-उर-रहमान को पहलगाम हमले के कथित मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी के साथ देखा गया है. इन वीडियोज से एक बार फिर साफ है कि पाकिस्तान की सियासत और सेना मिलजुलकर इन आतंकी समूहों का लालान-पालन कर रही है.

और पढ़ें: IND vs AUS- मिचेल स्टार्क ने तोड़ दिया शोएब अख्तर का रिकॉर्ड! स्पीड मीटर को जिसने देखा- फटी रह गईं आंखें...

सोशल मीडिया पर इस सुपुर्द-ए-खाक कार्यक्रम के कई वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिनमें शोएब अख्तर भी दिख रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा बैन संगठन के नेता भी दिख रहे हैं. भारत लंबे समय से पाकिस्तान को आतंकवाद को पालने-पोसने वाले देश के रूप में कटघरे में खड़ा करता आया है और एक बार फिर भारत का यह दावा सच साबित हुआ है. इस पूरे घटनाक्रम से शोएब अख्तर भी सवालों के घेरे में हैं हालांकि यह साफ नहीं है कि क्या इन प्रतिबंधित संगठनों के सरगनाओं को खुद शोएब अख्तर ने निमंत्रित किया था या फिर वे किसी और संपर्क के जरिए यहां तक पहुंचे.

खबरों के मुताबिक, शोएब के भाई शाहिद का यह नमाज-ए-जनाजा कार्यक्रम इस्लामा बाद के H-8 कब्रिस्तान में आयोजित हुआ. इन वायरल वीडियोज में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के अध्यक्ष इनाम-उर-रहमान समेत कई संदिग्ध लोगों के शामिल होने के दावे किए जा रहे हैं.

इन वीडियोज के सामने आने के बाद पाकिस्तान का यह पूर्व तेज गेंदबाज भी सवालों के घेरे में है कि क्या उसके संबंध ऐसे लोगों से हैं, जिन पर संयुक्त राष्ट्र ने बैन लगाया हुआ है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.