4000KG वजन और 8690KM की रफ्तार... SpaceX के रॉकेट का हिस्सा चांद से टकराया

SpaceX के एक पुराने Falcon 9 रॉकेट का करीब 4000 किलोग्राम वजन वाला अपर स्टेज चंद्रमा से टकरा गया. वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हिस्सा करीब 8690 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह से टकराया. यह कोई तयशुदा मिशन नहीं था, बल्कि मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष में भटक रहा रॉकेट स्टेज अपने रास्ते में चांद से टकरा गया. इस टक्कर के बाद चांद की सतह पर एक नया क्रेटर बनने की संभावना जताई जा रही है. अब NASA और दूसरे अंतरिक्ष वैज्ञानिक इस घटना का अध्ययन करेंगे. उनका मकसद यह समझना है कि इतनी तेज रफ्तार से हुई टक्कर का चंद्रमा की सतह पर क्या असर पड़ा और इससे भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए क्या जानकारी मिल सकती है.
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