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Shocking Truth About Iran War Not Just Us And Israel Saudi Arabia And Uae Also Carried Out Airstrikes

ईरान युद्ध का सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया, सिर्फ अमेरिका-इजरायल नहीं, इन देशों ने भी किए थे हवाई हमले

Iran-America War: अब तक सिर्फ इतना ही पता था कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान के कई ठिकानों पर लगातार मिसाइल हमले किए और बम बरसाए. लेकिन, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में बताया गया है कि दो और देशों ने ईरान पर स्ट्राइक की थी.

(प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

Iran War: पश्चिम एशिया में संघर्ष भले ही रुका हुआ हो, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है. युद्ध की चिंगारी कभी भी भड़क सकती है. इस बीच एक चौंकाने वाला सच भी सामने आया है. अब तक युद्ध के बारे में इतना ही पता था कि अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले किए. इसके जवाब में ईरान ने अरब देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकानों सहित तेल और गैस के संयंत्रों को निशाना बनाया. लेकिन, अब सामने आया है कि दो और देशों ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी. हालांकि ये हमले गुप्त रूप से किए गए.

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किसने बनाया ईरान को निशाना?

समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि जब संघर्ष अपने चरम पर था तब सऊदी अरब ने मार्च के आखिर में ईरानी क्षेत्र पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कई गुप्त हमले किए थे. रॉयटर्स ने ये जानकारी दो ईरानी अधिकारियों के हवाले से दी है. इसमें बताया गया है कि जब ईरान की तरफ से सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हमले हुए तब सऊदी ने भी पलटवार किया था.

ये पहली बार है जब ईरान युद्ध में सऊदी अरब की भूमिका सामने आई है. कथित तौर पर सऊदी वायु सेना द्वारा किए गए ये हमले ईरान को सीधे तौर पर सैन्य निशाना बनाने का पहला ज्ञात मामला है. हालांकि, अपनी रिपोर्ट में रॉयटर्स ने कहा है कि वह इस ऑपरेशन में निशाना बनाए गए ठिकानों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका.

सऊदी अरब ने दी थी ईरान को चेतावनी

रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब ने राजनयिक चैनलों के ज़रिए ईरान को इन हमलों के बारे में जानकारी दी थी और साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि अगर हमले जारी रहे, तो और जवाबी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद दोनों देशों के बीच गहन बैकचैनल बातचीत हुई. बाद में तनाव कम करने के लिए एक अनौपचारिक सहमति बनी. पहले ईरान पर हमले और बाद में कूटनीतिक संपर्क के बाद सऊदी पर होने वाले ईरान के हमले काफी हद तक कम हो गए.

संयुक्त अरब अमीरात ने भी की थी जवाबी कार्रवाई

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी ईरान पर अलग से सैन्य हमले किए. हालांकि सऊदी या यूएई की तरफ से इस कार्रवाई के बारे में सीधे तौर पर पुष्टि नहीं की गई है. माना जा रहा है कि खाड़ी देशों ने बार-बार हमलों का शिकार होने के बाद आक्रामक तरीके से जवाब देने का फैसला किया.

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