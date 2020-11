Shooting in America: अमेरिका में एक मॉल के अंदर गोलीबारी हुई है. घटना में आठ लोग घायल हुए हैं. पुलिस के मुताबिक यह घटना शुक्रवार को विस्कॉन्सिन में स्थित एक मॉल में हुई. न्यूज एजेंसी AFP ने पुलिस के हवाले से बताया कि घटना के बाद से गोलीबारी करने वाला शूटर लापता है. उसकी तलाश जारी है. घटना विस्कॉन्सिन राज्य के ववातोसा में मिल्वौकी के पास मेटफेयर मॉल में हुई है.

Multiple people injured in a shooting at the Mayfair Mall in Wisconsin, USA: US media

— ANI (@ANI) November 21, 2020