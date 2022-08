यूरोप के मोंटेनिग्रो में एक शख्स ने किसी पारिवारिक विवाद के चलते अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पुलिस के साथ मुठभेड़ में हमलावर भी मारा गया. मोंटेनिग्रो के सरकारी टेलीविजन ने पुलिस सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी.टेलीविजन चैनल ‘आरटीसीजी’ ने बताया कि बंदूकधारी ने सेंटिजे में एक पुलिसकर्मी समेत छह अन्य लोगों को घायल कर दिया. सेंटिजे देश की राजधानी पॉडगोरिका से 36 किलोमीटर दूर है.Also Read - श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सिंगापुर से थाईलैंड के लिए हुए रवाना

Montenegro state TV, quoting police, says man went on a shooting rampage after a family dispute, killing 11 people, reports AP

