आज यानी सोमवार 4 जुलाई को अमेरिका अपना 246वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर राजधानी वाशिंगटन में नेशनल इंडिपेंडेंस डे परेड निकाली जा रही है. अमेरिका के इलिनोइस में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी की खबर है. खबरों के मुताबिक हाइलैंड पार्क, इलिनोइस में स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं. खबरों के मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए हैं.Also Read - Kapil Sharma पर अमेरिका में दर्ज हुआ केस, पराये देश में ऐसी हरकत कर बुरे फंसे कॉमेडियन

अमेरिकी टीवी चैनलों के अनुसार इस गोलीबारी की घटना में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है. खबरों के मुताबिक गोलीबारी करने वाला शख्स परेड स्थल के पास ही किसी बिल्डिंग की छत से गोलीबार कर रहा ता. सुबह 10 बजे जैसे ही परेड शुरू हुई, इस बंदूकधारी ने यहां गोलीबारी शुरू कर दी. गोलियों की आवाज सुनकर वहां अफरातफरी मच गई. Also Read - डॉलर के मुकाबले रुपया नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा, बड़ी गिरावट

उत्तरी राज्य शिकागो के उपनगरीय इलिनोइस के हाईलैंड पार्क में यह परेड चल रही थी. गोलियों की आवास सुनकर यहां सभी लोग अवाक रह गए. अमेरिकी मीडिया के अनुसार हाईलैंड पार्क में एक बंदूकधारी को देखा गया है. प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल से दूर रहने और कानून को अपना काम करने देने की अपील की है. Also Read - अमेरिका अपने समय के सबसे बड़े मुद्दों का कर रहा है सामना, आखिर चुप क्यों हैं एलन मस्क?

We are assisting Highland Park Police with a shooting in the area of the Independence Day parade route. STAY OUT OF THE AREA – allow law-enforcement and first responders to do their work. pic.twitter.com/PTut6CGZAe

— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) July 4, 2022