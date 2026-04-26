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Shots Were Fired On Us President Donald Trump Shehbaz Sharif Concerned What Pakistani Prime Minister Said

डोनाल्ड ट्रंप पर चली गोली तो परेशान हुए शहबाज शरीफ, जानिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने क्या कहा

Shooting at Trump's event: डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

Shooting at Trump’s event: वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर कार्यक्रम में तब अफरा-तफरी मच गई जब एक बंदूकधारी ने गोलियां चला कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान लेनी चाही. हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रेसिडेंट ट्रंप सुरक्षित हैं. डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.

शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, “व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन डिनर में हुई गोलीबारी की परेशान करने वाली घटना से मैं बेहद स्तब्ध हूं. यह जानकर राहत मिली कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी और अन्य उपस्थित लोग सुरक्षित हैं. मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं. मैं उनके निरंतर सुरक्षित रहने और कुशल-मंगल की कामना करता हूं.”

Deeply shocked by the disturbing shooting incident at the White House Correspondents’ Association Dinner in Washington, D.C., a short while ago. Relieved to know that President Trump, the First Lady, and other attendees are safe. My thoughts and prayers are with him, and I wish… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 26, 2026

घटना के बारे में क्या पता है?

शनिवार रात को व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स एसोसिएशन के डिनर के दौरान जब गोलियां चलीं तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक साथ मौजूद थे. इस दौरान 2500 लोग मौजूद थे. गोली चलने के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस हरकत में आए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित निकाला गया.

ट्रंप ने दी घटना के बारे में जानकारी

घटना के बारे में एक प्रेस कान्फ्रेंस में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने गोलीबारी की घटना के बाद सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया की सराहना की. ट्रंप ने कहा कि कार्यक्रम को फिर से शुरू किया जाए या नहीं, इस पर फैसला अधिकारी लेंगे.

पकड़ा गया हमलावर

बंदूकधारी को होटल के उस बॉलरूम के ठीक बाहर बने स्क्रीनिंग एरिया में ही पकड़ लिया गया, जहां सैकड़ों मेहमान जमा थे. अमेरिकी मीडिया के अनुसार, आरोपी का नाम कोल टॉमस एलन है. उसकी उम्र 31 साल बताई जा रही है. बताया जा रहा है कि कोल टॉमस एलन कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है.

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US President Donald Trump posted this photo on Truth Social of the accused shooter at the White House Correspondents’ Dinner in Washington, DC. pic.twitter.com/iQrzbci9QQ — ANI (@ANI) April 26, 2026