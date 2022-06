खाद्य संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने अब इससे पार पाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए नया आदेश निकाला है. इसके तहत उन्हें अब हफ्ते में चार दिन ही काम करना होगा. हफ्ते के पांचवे दिन उन्हें खेती करने के लिए कहा गया है. जिनके पास जमीन है, उन कर्मचारियों को अपने खेतों और बाकी लोगों को अपने घरों के पीछे जमीन में खेती करने की सलाह दी जा रही है ताकि देश में बढ़ती अनाज की कमी को दूर किया जा सके. गौरतलब है कि श्रीलंका इन दिनों बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है. देश में अनाज समेत ईंधन और दवाओं की भी भारी कमी देखने को मिल रही है. बड़े पैमाने पर महंगाई की वजह से घरेलू बजट बिगड़ता जा रहा है.Also Read - Basil Rajpaksa: राष्ट्रपति के भाई की आलोचना पड़ी महंगी, मंत्रिपद से हाथ धो बैठे दो नेता

श्रीलंका की नई कैबिनेट ने इस बारे में मंगलवार को एक बयान भी जारी किया. जिसमें कर्मचारियों को कहा गया, 'सरकारी अधिकारियों को सप्ताह में एक कार्य दिवस के लिए छुट्टी देना और उनके घर के पीछे कृषि गतिविधियों में संलग्न होने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना उचित लगता है." बयान में कहा गया है कि अतिरिक्त दिन की छुट्टी 'भविष्य में होने वाली भोजन की कमी का समाधान' होगी और सिविल सेवकों के आवागमन में कटौती से ईंधन की खपत को कम करने में भी मदद मिलेगी.

श्रीलंका की सरकार ने फैसला लिया है कि वह अगले तीन महीने तक कर्मचारियों से चार दिन ही काम लेगी और शुक्रवार को छुट्टी देगी. हालांकि, इस फैसले के दायरे से आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को दूर रखा गया है. इतना ही नहीं श्रीलंका की सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है. जिसमें कर्मचारियों को पांच साल तक की अवैतनिक छुट्टी दी जा सकती है. हालांकि, ये छुट्टी उन्हें ही मिलेगी जो विदेश में कहीं नौकरी ढूंढने के इच्छुक हैं ताकि वे देश में पैसा वापस भेज सकें. मालूम हो कि श्रीलंका इस वक्त भारी कर्ज में डूबा हुआ है. वहीं, लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं. देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डांवाडोल है.