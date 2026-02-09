Hindi World Hindi

Significant Of Two Princes Why Are Prince William And Mohammed Bin Salman Meeting

क्यों खास है दो राजकुमारों की मुलाकात, क्यों मिल रहे प्रिंस विलियम और मोहम्मद बिन सलमान?

William And Salman: प्रिंस विलियम ब्रिटिश सरकार के अनुरोध पर सऊदी अरब जा रहे हैं.

(photo credit reuters, for representation only)

William And Salman: ब्रिटेन के प्रिंस विलियम सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं. वहां वह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे. आइये जानते हैं कि दो राजकुमारों की मुलाकात इतनी अहम क्यों है.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल पैलेस के सूत्रों ने बताया कि ब्रिटेन की सरकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स से सऊदी यात्रा का अनुरोध किया था. इस यात्रा का एजेंडी ऊर्जा का आदान प्रदान है. पर यह यात्रा इसलिए मायने रखती है क्योंकि सऊदी अरब विकास और बदलाव के नए दौर से गुजर रहा है. वहीं ब्रिटेन का शाही परिवार मुश्किलों से गुजर रहा है क्योंकि जेफरी एपस्टीन की लाखों फाइलें शर्मिंदगी का कारण बन गई हैं. यहां तक कि एंड्र्यू माउंटबेटन-विंडसर को अपना महल छोड़ना पड़ा है.

सबसे बड़ी परीक्षा

विलियम की खाड़ी देश की यह पहली यात्रा, जो UK सरकार के अनुरोध पर की गई है, उनके विदेशी दौरों में अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमैटिक परीक्षा होने की संभावना है.यात्रा से पहले प्रिंस विलियम को सऊदी में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी. जहां समलैंगिकता, सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असहमति पर सजा दी जाती है. सऊदी अरब में महिलाओं की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. साथ ही मोहम्मद बिन सलमान के इतिहास के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.

सऊदी अरब और ब्रिटेन के संबंध

जब प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने 2024 में पहली बार सऊदी शासक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी, तो उन पर मानवाधिकारों की चिंताओं से ऊपर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के प्रयासों का आरोप लगा था.

क्राउन प्रिंस के शासन पर मानवाधिकार संगठनों ने मौत की सज़ा के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकारों का प्रयोग करने वाले लोगों को निशाना बनाने और एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है जहां प्रवासी श्रमिकों को दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है. क्राउन प्रिंस मोहम्मद की प्रतिष्ठा को अमेरिकी खुफिया एजेंसी के एक फैसले से बहुत नुकसान हुआ, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने 2018 में पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या का आदेश दिया था.

Add India.com as a Preferred Source

देश पर “स्पोर्ट्स वॉशिंग” का भी आरोप लगा है – यानी कथित गलत कामों से ध्यान भटकाने और एक अच्छी छवि पेश करने के लिए वर्ल्ड कप जैसे खेल आयोजनों में निवेश करना, जिसकी मेजबानी वह 2034 में करेगा. हालांकि सर कीर की सरकार ने चांसलर और विदेश सचिव की हाल की सऊदी यात्राओं से संबंधों को मजबूत किया है.