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कचरा जलाकर बिजली बनाई, फिर राख से समुद्र में बना लैंडफिल; सिंगापुर ने किया अनोखा कारनामा

सिंगापुर ने जमीन की कमी के बीच कचरे से निपटने का अनोखा तरीका निकाला है. देश में ज्यादातर कचरे को जलाकर बिजली बनाई जाती है और बची राख को समुद्र के बीच बने Semakau Landfill में रखा जाता है. करीब 350 हेक्टेयर में फैली यह जगह अब सिर्फ कचरा रखने का ठिकाना नहीं है, बल्कि यहां मैंग्रोव, कोरल रीफ, समुद्री जीव और प्रवासी पक्षी भी पनप रहे हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: September 15, 2026, 8:18 PM IST
कचरा जलाकर बिजली बनाई, फिर राख से समुद्र में बना लैंडफिल; सिंगापुर ने किया अनोखा कारनामा
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

दुनिया के करीब सभी देशों में कचरा सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. मगर सिंगापुर ने इससे निपटने का एक ऐसा तरीका अपनाया है, जिसने लोगों का ध्यान खींचा है. छोटे से इस देश में ज्यादातर ठोस कचरे को पहले जलाया जाता है. इससे बिजली भी बनती है और कचरे की मात्रा करीब 90 फीसदी तक कम हो जाती है. इसके बाद बची राख और दूसरे ऐसे कचरे को समुद्र के बीच बने एक खास लैंडफिल में भेज दिया जाता है. दरअसल सिंगापुर के पास जमीन की कमी है और यहां करीब 60 लाख लोग रहते हैं. ऐसे में कचरा रखने के लिए जमीन तलाशना आसान नहीं है. इसी समस्या का समाधान निकालते हुए देश ने समुद्र के बीच सेमाकाऊ लैंडफिल बनाया. ये जगह मुख्य द्वीप से करीब 8 किलोमीटर दूर है और इसे दुनिया का पहला ऐसा लैंडफिल माना जाता है, जो पूरी तरह समुद्र के हिस्से में बनाया गया है.

350 हेक्टेयर समुद्री इलाके में बनाया लैंडफिल

इस लैंडफिल को करीब 350 हेक्टेयर समुद्री इलाके को घेरकर तैयार किया गया है. इसके चारों तरफ करीब 7 किलोमीटर लंबी पत्थरों की दीवार बनाई गई है. इस इलाके को समुद्र से अलग रखने के लिए खास तरह की परत और समुद्री मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है. इसका मकसद यह है कि कचरे से निकलने वाला जहरीला पानी समुद्र में ना जाए. कचरे को जलाने के बाद बची राख और ना जलने वाला कचरा बड़े जहाजों के जरिए यहां पहुंचाया जाता है. इसे बनाए गए अलग-अलग हिस्सों में डाला जाता है और ऊपर से ढक दिया जाता है. समय के साथ यहां घास और पौधे उगने लगे, जिससे यह जगह एक हरे-भरे इलाके जैसी दिखाई देने लगी.

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अगले 9 साल में लैंडफिल भरने का अनुमान

खास बात ये है कि इस पूरे इलाके में समुद्री जीवों और पेड़-पौधों को भी बचाने की कोशिश की गई. लैंडफिल बनाने के दौरान करीब 13 हेक्टेयर मैंग्रोव प्रभावित हुए थे, लेकिन बाद में उन्हें दोबारा लगाने का काम किया गया. आसपास के समुद्री घास के मैदान, कोरल रीफ और मैंग्रोव को भी बचाया गया. आज यहां स्टारफिश, ऑक्टोपस, प्रवासी पक्षी और कई समुद्री जीव देखे जा सकते हैं. 2005 से इस जगह पर लोगों के लिए इंटरटाइडल वॉक, बर्डवॉचिंग और दूसरे कार्यक्रम भी शुरू किए गए. हालांकि यह समाधान हमेशा के लिए नहीं है. लैंडफिल के 2035 के आसपास भरने की उम्मीद है. इसलिए सिंगापुर अब कचरे की राख को निर्माण सामग्री में बदलने के तरीकों पर भी काम कर रहा है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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