World News: सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग (Singapore PM Lee Hsien Loong) इन दिनों सोशल मीडिया में छाए हुए हैं. उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें वो सफेद रंग की पगड़ी पहने और सिख समुदाय के लोगों को 'सत श्री अकाल' कहकर बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं. पीएम ली सीन दरअसल गुरुद्वारे के उद्घाटन से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचे थे. कार्यक्रम में उन्होंने कोविड संक्रमण जैसी वैश्विक महामारी के दौरान पैदा हुए हालातों में सिख समुदाय के योगदान को लेकर उनकी तारीफ भी की.

कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सिंगापुर में गुरुद्वारों से जुड़े लोगों ने कठिन समय में जरुरतमंदों की बिना धर्म-जाति देखे मदद की. उन्होंने कहा कि सिंगापुर के बहु-धार्मिक परिदृश्य में सिलाट रोड गुरुद्वारा (Silat Road Gurdwara) एक चमकता हुआ प्रतीक है. पीएम ने इसी गुरुवारे का उद्घाटन किया. इस गुरद्वारे का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे सिंगापुर के पीएम ने पगड़ी और सफेद रंग का कुर्ता पहन रखा था.

कार्यक्रम से जुड़ा करीब आधे मिनट का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया में लोग सिंगापुर के पीएम की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ऐसे ही एक ट्विटर यूजर परमिंदर सिंह ने वीडियो शेयर कर कहा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग ने पगड़ी पहनकर एक नवनिर्मित गुरुद्वारे का उद्घाटन किया और एक संपूर्ण 'सत श्री अकाल' के साथ सभी का अभिवादन किया.

यहां देखें वीडियो-

Singapore Prime Minister, @leehsienloong inaugurated a newly renovated Gurudwara wearing an immaculate turban and greeting everyone with a perfect Sat Sri Akaal! 🙏 pic.twitter.com/fFk36V6Av0

— Parminder Singh (@parrysingh) July 4, 2021