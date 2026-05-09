Hindi World Hindi

So Us President Want Peace Now Trump Announced Russia Ukraine Ceasefire Saying He Expects A Message From Iran On The Ceasefire

तो अब शांति चाहते हैं US प्रेसिडेंट ? ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्धविराम की कर दी घोषणा, कहा- युद्धविराम पर ईरान से संदेश की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते की शर्तों पर सहमत होने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदीमीर ज़ेलेंस्की, दोनों की सराहना की.

डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के युद्धविराम पर सहमति बन गई है. उन्होंने इसे लंबे समय से चल रहे युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम बताया. ट्रंप ने एक बयान में कहा, “मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में 9, 10 और 11 मई को तीन दिन का युद्धविराम रहेगा.” ट्रंप के अनुसार, इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सभी सैन्य कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी जाएगी. उन्होंने कहा कि इस दौरान लड़ाई और हमले बंद रहेंगे. उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों ने कैदियों की अदला-बदली पर भी सहमति जताई है. ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन एक-दूसरे के 1,000-1,000 कैदियों को रिहा करेंगे.

ईरान से संदेश की उम्मीद और युद्धविराम पर नजर- डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें तेहरान से आज रात मैसेज मिलने की उम्मीद है. दोनों देशों के बीच परमाणु बातचीत की रफ्तार को लेकर सवाल बने हुए हैं. वहीं, उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस-यूक्रेन के बीच सीमित अवधि के सीजफायर को बढ़ाया जा सकता है.

राष्ट्रपति ने संकेत दिया कि अगर बातचीत में रुकावट आती है तो वाशिंगटन अपना रुख और सख्त कर सकता है. उन्होंने कहा, “अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ, तो हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे. अगर चीजें नहीं हुईं तो हम प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यह प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा. मतलब, प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में दूसरी चीजें भी होंगी.”

ईरान ने क्या कहा

ईरान के व‍िदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने अमेरिका की सैन्य नीतियों पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा कि जब भी कूटनीति की संभावना बनती है, वॉशिंगटन सैन्य कार्रवाई का रास्ता चुन लेता है. क्या यह दबाव बनाने की एक क्रूर रणनीति है या फिर किसी धोखेबाज की साज‍िश जो अमेरिकी राष्ट्रपति को फ‍िर से दलदल में फंसा देती है? कारण चाहे जो भी हों, नतीजा हमेशा एक ही होता है.

ईरानी लोग दबाव के आगे नहीं झुकते

ईरानी लोग कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति हमेशा इसकी शिकार बनती है.” शुक्रवार को ही ईरान की मुख्य सैन्य कमान खातम अल-अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने कहा कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्‍ट्रेट के पास दो ईरानी जहाजों पर हमला किया. (इनपुट एजेंसी से)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Katha की और अन्य ताजा-तरीन खबरें