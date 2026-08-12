Solar Eclipse 2026: सिर्फ दो मिनट में खुलेगा सूरज का बड़ा राज! सूर्य ग्रहण बताएगा कोरोना इतना गर्म क्यों?

Solar Eclipse 2026: ह पूर्ण सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास मौका है. चंद्रमा की ओट में छिपकर सूर्य की कोरोना परत का अध्ययन कर वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करेंगे कि वह सतह से हजार गुना ज्यादा गर्म क्यों है.

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पूर्ण सूर्य ग्रहण से सूर्य के अनसुलझे रहस्यों पर होगी नई खोज. (Photo/AI)

सूर्य ग्रहण में खुलेगा सूरज का सबसे बड़ा रहस्य

कोरोना की गर्मी का मिलेगा जवाब

खुलेगा चुंबकीय क्षेत्र का राज

12 अगस्त का ग्रहण बनेगा वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला

Solar Eclipse 2026: आज यानी 12 अगस्त 2026 को होने वाला पूर्ण सूर्य ग्रहण वैज्ञानिकों के लिए किसी अनमोल मौके से कम नहीं है. इस खास मौके पर चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक देगा. वैज्ञानिकों को लगभग दो मिनट तक सूर्य की बाहरी परत कोरोना को करीब से देखने का मौका मिलेगा. ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन से दिखाई देने वाला यह ग्रहण सूर्य के उन रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है, जिन्हें वैज्ञानिक लंबे समय से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूर्य की सतह से कहीं ऊपर मौजूद कोरोना का तापमान इतना ज्यादा क्यों है. सूर्य की सतह का तापमान करीब 5,500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि कोरोना लगभग 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है. वैज्ञानिक जानना चाहते हैं कि इतनी गर्मी पैदा करने वाली ऊर्जा आती कहां से है और सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र इसे कोरोना तक कैसे पहुंचाता है.

ग्रहण में ही क्यों दिखता है कोरोना

कोरोना बेहद गर्म प्लाज्मा से बना है. इसमें इलेक्ट्रॉन और दूसरे आवेशित कण मौजूद होते हैं. यह सूर्य की सतह की तुलना में बहुत कम चमकीला है, इसलिए सामान्य दिनों में इसे सीधे देखना मुश्किल होता है. पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य की तेज रोशनी को ढक देता है और कोरोना साफ दिखाई देने लगता है. वैज्ञानिक इस दौरान बेहद संवेदनशील कैमरों, फिल्टर और स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से कोरोना से निकलने वाली रोशनी का अध्ययन करेंगे. इससे उन्हें पता चल सकेगा कि वहां कौन से तत्व मौजूद हैं, उनका तापमान कितना है और कोरोना की संरचना कैसी है. वैज्ञानिक शादिया हब्बल की टीम आइसलैंड में दो और स्पेन में तीन जगहों से अवलोकन करेगी, ताकि बादलों के कारण किसी एक स्थान पर अध्ययन प्रभावित होने पर दूसरे स्थान से जानकारी मिल सके.

शोध पृथ्वी के लिए क्यों जरूरी

इस शोध का फायदा केवल सूर्य को समझने तक सीमित नहीं रहेगा. सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली कण और चुंबकीय तूफान पृथ्वी के उपग्रहों, संचार प्रणालियों और बिजली के ग्रिड को नुकसान पहुंचा सकते हैं. 1989 में आए एक बड़े भू-चुंबकीय तूफान के कारण कनाडा की बिजली व्यवस्था ठप हो गई थी और करीब 60 लाख लोग प्रभावित हुए थे. आज वैज्ञानिक सूर्य से निकलने वाले पदार्थ के पृथ्वी की ओर आने का अनुमान कुछ दिन पहले लगा सकते हैं, लेकिन उसके वास्तविक खतरे का बेहतर अंदाजा पृथ्वी से काफी दूर मौजूद निगरानी उपग्रह के पास पहुंचने पर ही मिलता है. यह समय अक्सर केवल कुछ दर्जन मिनट होता है. अगर 2026 के ग्रहण से सूर्य के कोरोना और उसके चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर समझा गया, तो भविष्य में अंतरिक्ष मौसम की चेतावनी ज्यादा सटीक और समय पर दी जा सकती है. (Source: nature.com)