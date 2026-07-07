सोलर स्टॉर्म की वजह से अंतरिक्ष में खोया 'दृष्टि' सैटेलाइट, आखिर कैसे मुश्किल में पड़ गया भारत का मिशन

माना जा रहा है कि सूरज से आए तेज सोलर स्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट के एक अहम हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिससे इसके दोबारा एक्टिव होने की उम्मीद कम हो गई है.

Written by: Ikramuddin
Published: July 7, 2026, 11:45 PM IST
सोलर स्टॉर्म की वजह से अंतरिक्ष में खोया 'दृष्टि' सैटेलाइट, आखिर कैसे मुश्किल में पड़ गया भारत का मिशन
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

भारत के अंतरिक्ष मिशन को बड़ा झटका लगा है. प्राइवेट स्पेस कंपनी गैलेक्सआई स्पेस (GalaxEye Space) का दृष्टि (Drishti) सैटेलाइट अंतरिक्ष में ठीक से काम नहीं कर पा रहा है. माना जा रहा है कि सूरज से आए तेज सोलर स्टॉर्म की वजह से सैटेलाइट के एक अहम हिस्से को नुकसान पहुंचा, जिससे इसके दोबारा एक्टिव होने की उम्मीद कम हो गई है. मालूम हो भारत के मिशन दृष्टि को एक खास उपलब्धि माना जा रहा था. ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट था जिसमें ऑप्टिकल कैमरा और सिंथेटिक अपर्चर रडार (SAR) दोनों तकनीकों को एक साथ जोड़ा गया था. इसका मकसद धरती की हाई-रिजोल्यूशन तस्वीरें लेना था, चाहे दिन हो या रात और चाहे बादल ही क्यों ना हों.

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कब भेजा गया था सैटेलाइट

ये सैटेलाइट 3 मई 2026 को स्पेसएक्स के राइडशेयर मिशन के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था. इसे बेंगलुरु की स्पेस स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सआई स्पेस ने बनाया था. मिशन से उम्मीद थी कि यह खेती, आपदा प्रबंधन, रक्षा और मौसम की निगरानी जैसे कई क्षेत्रों में भारत को नई ताकत देगा. मगर लॉन्च के कुछ समय बाद ही सैटेलाइट में दिक्कतें सामने आने लगीं. कई स्पेस ट्रैकर्स ने मई महीने में बताया था कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में सही स्थिति में नहीं था और वो घूम रहा था. इसके बाद वैज्ञानिकों की नजर लगातार इसकी स्थिति पर बनी हुई थी. अब कंपनी की ओर से संकेत मिले हैं कि एक तेज जियोमैग्नेटिक सोलर स्टॉर्म ने सैटेलाइट के जरूरी ऑनबोर्ड सिस्टम को नुकसान पहुंचाया.

किस वजह से फेल हुआ भारत का मिशन

मालूम हो सोलर स्टॉर्म तब बनता है जब सूरज से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और चार्ज्ड कण अंतरिक्ष में निकलते हैं. जब ये कण पृथ्वी के आसपास पहुंचते हैं, तो ये सैटेलाइट और अन्य अंतरिक्ष उपकरणों को प्रभावित कर सकते हैं. सवाल ये है कि सूरज का तूफान किसी सैटेलाइट को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है. दरअसल अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट लगातार रेडिएशन और चार्ज्ड पार्टिकल्स के संपर्क में रहते हैं. सामान्य स्थिति में इनके सिस्टम इन्हें संभाल लेते हैं, लेकिन बहुत तेज सोलर एक्टिविटी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर असर पड़ सकता है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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