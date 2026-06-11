सौरमंडल में कभी थे दो और ग्रह, फिर हो गए गायब; रहस्य सुलझाने में जुटे वैज्ञानिक

Space News: हमारे सौरमंडल में आज आठ प्रमुख ग्रह मौजूद हैं, लेकिन एक नए रिसर्च ने चौंकाने वाला दावा किया है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले सौरमंडल में दो अतिरिक्त बड़े ग्रह भी मौजूद हो सकते थे. ये ग्रह नेपच्यून और यूरेनस के आसपास घूमते थे और बाद में किसी बड़ी खगोलीय घटना के कारण सौरमंडल से बाहर निकल गए. शोधकर्ताओं का कहना है कि इन ग्रहों की मौजूदगी कई ऐसे सवालों का जवाब दे सकती है, जिनका जवाब अब तक नहीं मिल पाया था.
वैज्ञानिकों ने सौरमंडल के शुरुआती दौर को समझने के लिए 100 से ज्यादा कंप्यूटर सिमुलेशन का अध्ययन किया. इन मॉडलों में ग्रहों और हजारों छोटे अंतरिक्ष पिंडों की गतिविधियों को करीब 2 करोड़ साल तक ट्रैक किया गया. अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने देखा कि कुछ सिमुलेशन में अतिरिक्त बड़े ग्रह मौजूद थे, जो दूसरे ग्रहों के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण लगातार टकराव जैसी स्थितियां बना रहे थे. आखिर में ये ग्रह सौरमंडल से बाहर फेंक दिए गए, लेकिन इससे बाकी ग्रहों की कक्षाओं में बड़े बदलाव हुए.
शोध के अनुसार सौरमंडल के शुरुआती समय में ग्रह अपनी मौजूदा जगह पर नहीं थे. बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून धीरे-धीरे अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचे. इस प्रक्रिया को “जायंट प्लैनेट इंस्टेबिलिटी” कहा जाता है. वैज्ञानिकों का मानना है कि अतिरिक्त ग्रहों की मौजूदगी ने इस बदलाव को और तेज किया. इन ग्रहों के कारण कई छोटे पिंडों और चंद्रमाओं की कक्षाएं भी प्रभावित हुईं. यही वजह है कि आज ग्रहों और उनके उपग्रहों की स्थिति पहले से काफी अलग दिखाई देती है.
अध्ययन में बृहस्पति और यूरेनस के चंद्रमाओं पर भी खास ध्यान दिया गया. वैज्ञानिकों ने पाया कि बृहस्पति के प्रमुख चंद्रमा आज भी बेहद स्थिर कक्षाओं में घूम रहे हैं. इससे संकेत मिलता है कि उन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. दूसरी तरफ यूरेनस के कुछ चंद्रमाओं में बदलाव के निशान मिले हैं. शोधकर्ताओं का मानना है कि अतिरिक्त ग्रहों के कारण वहां टकराव जैसी घटनाएं हुई होंगी. इससे यूरेनस के कुछ चंद्रमाओं की बनावट और संरचना में बदलाव आया होगा.
वैज्ञानिक अभी यह तय नहीं कर पाए हैं कि सौरमंडल में एक अतिरिक्त ग्रह था या दो. कुछ सिमुलेशन एक अतिरिक्त ग्रह की ओर इशारा करते हैं, जबकि अन्य में दो सुपर अर्थ ग्रह दिखाई देते हैं. इन ग्रहों का आकार पृथ्वी से बड़ा लेकिन नेपच्यून से छोटा बताया गया है. शोधकर्ताओं का मानना है कि ये ग्रह दिखने में यूरेनस और नेपच्यून जैसे रहे होंगे. आने वाले वर्षों में वैज्ञानिक यूरेनस के चंद्रमाओं और सौरमंडल के शुरुआती इतिहास पर और अध्ययन करेंगे, जिससे इस रहस्य से जुड़ी नई जानकारियां सामने आ सकती हैं.
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