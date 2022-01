वोबर्न : डाक विभाग (Postal Department) के जरिए भेजी जाने वाली चिट्ठियों के देर से पहुंचने की बातें भारत में आम हैं. यही कारण है कि धीरे-धीरे कुरियर सेवाओं ने उसकी जगह ले ली है. देरी भी कितनी क्या कोई इस बात पर भरोसा कर सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध (Second World War) के समय भेजी गई चिट्ठी 76 साल बाद अपने गंतव्य तक पहुंची है. जी हां, ये सच्चाई है. द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जर्मनी में तैनात एक अमेरिकी सैनिक ने मैसाचुसेट्स में अपनी मां को चिट्ठी भेजी थी, जो 76 साल आर्मी सार्जेंट की पत्नी को सौंपी गई है.Also Read - Sarkari Naukari 2021: भारतीय डाक विभाग में निकली है बंपर वैकेंसी, सैलेरी मिलेगी 81000 रुपये तक

'डब्ल्यूएफएक्सटी-टीवी' ने बुधवार को अपनी एक खबर में बताया कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दिसंबर 1945 में आधिकारिक तौर पर खत्म होने के बाद, उस समय 22 साल के आर्मी सार्जेंट जॉन गोंजाल्विस ने वोबर्न में रह रही अपनी मां को एक पत्र लिखा था.

पिट्सबर्ग में अमेरिकी डाक सेवा वितरण सुविधा (यूएसपीएस) को मिली यह चिट्ठी 75 वर्ष से ज्यादा समय से बंद ही थी. पत्र में लिखा था, 'प्रिय मां, आज आपका एक और पत्र मिला और मैं खुश हूं कि सब ठीक है. जहां तक मेरी बात है, मैं भी ठीक हूं… लेकिन खाना ज्यादातर बहुत खराब मिलता है।.'

उन्होंने पत्र के आखिर में अपने हस्ताक्षर किए और लिखा, ‘आपसे प्यार है…. आपका बेटा जॉनी. उम्मीद है, आपसे जल्द ही मिलूंगा.’

