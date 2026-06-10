'मैं बीमार हूं...', छुट्टी मांगती रही लड़की, बॉस ने नहीं सुनी बात- ऑफिस के वॉशरूम में ही मौत

एक 29 साल की लड़की की ऑफिस के वॉशरूम में मौत हो गई. दरअसल, लड़की कई बार अपने बॉस से छुट्टी मांग चुकी थी, लेकिन बॉस ने हर बार नजरअंदाज कर दिया. अचानक तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उसकी मौत हो गई.

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Girl Died in Office Washroom: एक लड़की की ऑफिस के वॉशरूम में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. ये मामला साउथ अफ्रीका का है. यहां एख 29 साल की लड़की अपने बॉस से छुट्टी की गुहार लगाती रही, लेकिन उसके बॉस ने उसकी एक न सुनी. ग्सीना ध्लाधला कॉल सेंटर में काम करती थी. घटना के बाद परिवार और साथ काम करने वालों ने कंपनी मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

बताया जा रहा है कि ग्सीना पिछले कुछ दिनों से लगातार अस्वस्थ महसूस कर रही थीं. उसने अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी अधिकारियों को दी थी और छुट्टी के लिए आवेदन भी किया था. परिवार का दावा है कि उसने एक नहीं बल्कि दो बार छुट्टी मांगी, लेकिन उसकी छुट्टी अप्रूव नहीं की गई.

उसके साथ काम करने वालों ने बताया कि ग्सीना काम के दबाव और खराब स्वास्थ्य के कारण काफी परेशान थी. एक कर्मचारी ने दावा किया कि घटना से एक दिन पहले वो रो रही थी और कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी उसे काम पर आने के लिए कहा गया. इस दौरान वो मानसिक और शारीरिक रूप से बेहद थकी हुई नजर आ रही थी.

अचानक और बिगड़ गई तबीयत

घटना वाले दिन अचानक उसकी तबीयत और बिगड़ गई. बाद में वो ऑफिस के वॉशरूम में गिरी हुई मिली, जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. परिजनों का आरोप है कि स्थिति गंभीर होने के बावजूद समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए. परिवार का कहना है कि अगर उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी. उनका आरोप है कि इमरजेंसी में प्राथमिकता इलाज को दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों को खारिज किया है. कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी की तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी गई थी और प्रशिक्षित कर्मचारियों ने प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध कराई थी। कंपनी का दावा है कि उन्होंने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया. इसके बावजूद ये मामला सोशल मीडिया और स्थानीय समुदाय में चर्चा का विषय बन गया है.