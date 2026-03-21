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South Korea Provides Advanced Missile Defense System To America How Powerful Is The Cheongung Ii

दोस्त ने ट्रंप को दिया अमेरिकी Patriot से बेहतर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कितना ताकतवर है Cheongung-II?

Cheongung-II: Cheongung-II 96 फीसदी टारगेट को मार गिराता है. वह भी Patriot से एक तिहाई कीमत पर यह काम करता है. इससे ईरान युद्ध में Cheongung-II का महत्व बढ़ गया है.

(photo credit AI, for representation only)

Cheongung-II:साउथ कोरिया ने इजरायल ईरान युद्ध में अमेरिका की बड़ी मदद की है. साउथ कोरिया ने अमेरिका को चेओंगंग-II मिड रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम दिया है, जो एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को रोकने के लिए चेओंगंग-IIबनाया था. अब यह सिस्टम ईरानी मिसाइलों को भी सफलतापूर्वक रोक रहा है. इसने सियोल के हथियारों की डिमांड बढ़ा दी है. एनालिस्ट्स ने कहा कि साउथ कोरिया के इस हथियार ने US पैट्रियट एंटी-मिसाइल सिस्टम के परफॉर्मेंस को टक्कर दी, और कुछ मामलों में उससे भी बेहतर परफॉर्म किया.

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खूबियां

चार लॉन्चर गाड़िया हैं, जिनमें से हर एक में आठ लॉन्च ट्यूब लगे हैं

इस सिस्टम की मैक्सिमम रेंज लगभग 40 किलोमीटर है

यह 15 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर टारगेट को भेद सकता है

कोरियन सिस्टम की कीमत लगभग एक-तिहाई है

इसे KM-SAM ब्लॉक II के नाम से भी जाना जाता है

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इसे अक्सर “मिसाइल को मार गिराने वाली मिसाइल” कहा जाता है, इसे एक लेयर्ड नेशनल एयर डिफेंस नेटवर्क में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया था.

क्या कह रहे विशेषज्ञ

जीओनबुक नेशनल यूनिवर्सिटी के एडवांस्ड डिफ़ेंस इंडस्ट्री स्टडीज़ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर जांग वॉन-जून ने कहा, जैसे-जैसे मिडिल ईस्ट में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को लेकर सुरक्षा की चिंताएं बढ़ रही हैं, साउथ कोरिया के अलावा कुछ ही सप्लायर कम समय में एयर डिफेंस सिस्टम दे सकते हैं.

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अमेरिका के लिए मददगार

यह US और Nato प्लेटफॉर्म के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है, जिससे ऑपरेटर इसे डिलीवरी के तुरंत बाद ही डिप्लॉय कर सकते हैं.

सऊदी अरब में तीन देशों ने साइट किए कॉन्ट्रैक्ट

मौजूदा लड़ाई के तेज होने से पहले ही UAE ने डिलीवरी ले ली थी. सऊदी अरब और इराक ने भी इस सिस्टम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे. अकेले UAE ने 10 बैटरी का ऑर्डर दिया था, जिनमें से दो तय शेड्यूल के तहत आ गईं. बता दें कि दक्षिण कोरिया ने पिछले चार वर्षों में रक्षा बिक्री में लगभग 55 अरब अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड बनाया है और वर्तमान में हथियारों के निर्यात में विश्व स्तर पर 10वें स्थान पर है

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