Hyundai, Pakistan, South Korea, india, हुंडई पाकिस्तान (Hyundai Pakistan) द्वारा अस्वीकार्य सोशल मीडिया पोस्ट को मामले में कोरिया गणराज्य (Republic of Korea) यानि दक्षिण कोरिया ( South Korea ) के विदेश मंत्री चुंग यूई-योंग ( Chung Eui-yong) ने आज मंगलवार को सुबह भारत के विदेश मंत्री डॉ. जय शंकर (Dr S Jaishankar) को फोन करके खेद जताया है और कई दि्वपक्षीय मामले में विचार विमर्श किया.Also Read - विचारशील गेंदबाज हैं मोहम्मज सिराज और समय के साथ बेहतर होते जाएंगे: सुनील गावस्कर

Received a call from Foreign Minister of Republic of Korea, Chung Eui-yong today. Discussed bilateral and multilateral issues as also the Hyundai matter: EAM Dr S Jaishankar

Also Read - कश्मीर से जुड़ी पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर आग बबूला हुए लोग, KFC ने मांगी माफी, Pizza Hut ने पेश की सफाई

बता दें कि कल विदेश मंत्रालय ने कोरिया गणराज्य के राजदूत को तलब किया था और हुंडई पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार्य सोशल मीडिया पोस्ट से उन्हें अवगत कराया था और सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी नाराजगी जताई थी. विदेश मंत्रालय ने इस मामले को हाइलाइट और कहा कि यह मामला भारत की क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता है. Also Read - पाकिस्तान में हलचल, गिर सकती है इमरान खान की सरकार, दावा- 22 MNA पार्टी छोड़ने के लिए तैयार

Foreign Minister of Republic of Korea Chung Eui-yong called External Affairs Minister this morning. While they discussed several issues, the RoK Foreign Min also conveyed that they regretted the offence caused to the people and Government of India by the social media post: MEA

— ANI (@ANI) February 8, 2022