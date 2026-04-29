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कैसे नरक बना 'दुनिया का सबसे युवा देश'? 78 लाख लोगों पर भुखमरी का खतरा, 7 लाख बच्चों का जीवन संकट में
United Nations Report: दक्षिण सूडान में 78 लाख लोग आने वाले महीनों में भोजन की भारी कमी का सामना करेंगे. यह कुल आबादी का 56 प्रतिशत है.
United Nations Report: दक्षिण सूडान में लगभग 80 लाख लोग गंभीर भूख के खतरे का सामना कर रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस पश्चिम अफ्रीकी देश में आने वाले महीनों में भोजन की भारी कमी होने वाली है.
मंगलवार को प्रकाशित इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि संघर्ष और विस्थापन ने पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और बदतर बना दिया है. 78 लाख लोग आने वाले महीनों में भोजन की भारी कमी (food insecurity) का सामना करेंगे. यह दक्षिणी सुडान की कुल आबादी का 56 प्रतिशत है.
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रिपोर्ट की बड़ी बातें
- छह महीने से पांच साल की उम्र के कुपोषित बच्चे सबसे ज्यादा संकट में हैं
- इन बच्चों की संख्या पिछले छह महीनों में 1 लाख बढ़ गई है
- गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों की संख्या कुल 22 लाख हो गई है
- देश के कुल 7 लाख बच्चों की जान को गंभीर खतरा है
- आर्थिक संकट ने स्थिति को और भी अधिक जटिल बना दिया है
- दक्षिण सूडान दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना हुआ है
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील
खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है, ताकि उस स्थिति को रोका जा सके जिसे उन्होंने “अपरिवर्तनीय मानवीय तबाही” बताया है.
क्यों है भूख का ये संकट
दक्षिण सूडान में चल रही लड़ाई के कारण कई पोषण सेवाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या बंद कर दी गई हैं, जिससे गंभीर कुपोषण के खतरे वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है. इसके साथ ही, आपूर्ति की कमी और अपर्याप्त फंडिंग के कारण जीवन बचाने वाले उपचार तक लोगों की पहुंच कम हो गई है.
दुनिया का सबसे नया देश
दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे नया देश है. 2011 में एक जनमत संग्रह के बाद दक्षिण सूडान सूडान से अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था. जातीय संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और पड़ोसी देश सूडान से फैल रही लड़ाई ने यहां मानवीय संकट को और भड़का दिया है. हाल के महीनों में, यह आशंका बढ़ गई है कि यह देश एक बार फिर पूर्ण गृहयुद्ध की चपेट में आ सकता है. आजादी के बाद यहां सात साल चले गृहयुद्ध में4 लाख लोग मारे गए थे. इसके बाद 2018 में शांति समझौता हुआ. हाल के महीनों में, देश की सेना (साउथ सूडान पीपल्स डिफेंस फोर्सेज) और विपक्षी समूहों के बीच भारी झड़पें और तेज हो गई हैं.
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