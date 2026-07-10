अटलांटिक महासागर में दिखा 5,000 मील लंबा समुद्री 'मॉन्स्टर', अंतरिक्ष से देखकर सहम गए वैज्ञानिक, दे दी यह चेतावनी

अटलांटिक महासागर में फैल रही काई की विशाल चादर ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है. अंतरिक्ष से दिखा 5,000 मील लंबा फैलाव अब समुद्र तटों और इंसानों के लिए चिंता का कारण बन रहा है.

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अंतरिक्ष से दिखी समुद्र की डराने वाली तस्वीर. (Photo/Meta AI)

अटलांटिक महासागर में छाई काई की विशाल चादर

5,000 मील तक फैले फैलाव से वैज्ञानिक हैरान

वैज्ञानिकों ने बताया खतरे का संकेत

अंतरिक्ष से नजर आई समुद्र की विशाल काई

समुद्र में तेजी से बढ़ रही काई अब दुनिया के कई देशों के लिए नई चुनौती बन गई है. वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष से मिली तस्वीरों में अटलांटिक महासागर में करीब 5,000 मील लंबी काई की पट्टी देखी है. उनका कहना है कि यह काई समुद्र तटों को ढक सकती है. समुद्री जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है और लोगों की सेहत के लिए भी खतरा बन सकती है. वैज्ञानिक लगातार यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यह समस्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है और इससे कैसे निपटा जा सकता है. इस काई को सरगासम कहते हैं जो एक तरह की समुद्री घास होती है.

क्या है सरगासम

सरगासम एक तरह का भूरी समुद्री घास या पौधा है, जो समुद्र की सतह पर तैरता रहता है. समुद्र के बीच में यह कई तरह की मछलियों, कछुओं और दूसरे समुद्री जीवों के लिए रहने और भोजन पाने की सुरक्षित जगह बनाता है. इसलिए समुद्र के अंदर इसकी अपनी एक अहम भूमिका है. लेकिन जब यही पौधा बहुत ज्यादा मात्रा में समुद्र किनारे पहुंच जाता है, तब परेशानी शुरू होती है. हाल के वर्षों में इसकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि अफ्रीका के पश्चिमी तट से लेकर मैक्सिको की खाड़ी तक करीब 5,000 मील लंबी सरगासम की एक बड़ी पट्टी बन गई है. इसे लेकर science.org में डिटेल रिपोर्ट छपी है. वैज्ञानिकों के अनुसार, केवल मई महीने में ही करीब 3.75 करोड़ टन सरगासम समुद्र में तैरता हुआ देखा गया. पहले यह इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिलता था, लेकिन अब यह लगभग हर साल बड़ी संख्या में दिखाई देने लगा है.

लोगों की सेहत पर असर

जब सरगासम समुद्र की लहरों के साथ किनारे पर आकर जमा हो जाता है, तो कुछ समय बाद यह सड़ने लगता है. इससे बहुत तेज बदबू फैलती है और एक जहरीली गैस भी निकल सकती है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और सिरदर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. इसके कारण समुद्र तट गंदे और बदसूरत दिखने लगते हैं. जो लोग छुट्टियां बिताने या घूमने के लिए समुद्र किनारे आते हैं, वे वहां जाने से बचने लगते हैं. इसका सीधा असर पर्यटन से होने वाली कमाई पर पड़ता है. मछुआरों की आजीविका भी प्रभावित होती है. इतना ही नहीं, समुद्र में जहां-जहां सरगासम बहुत ज्यादा जमा हो जाता है, वहां पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है. इससे मछलियों, प्रवाल चट्टानों और दूसरे समुद्री जीवों को नुकसान पहुंचता है. समुद्र तटों की सफाई के लिए स्थानीय प्रशासन को बार-बार बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही स्थिति बन जाती है.

आगे क्या करना होगा

फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक पिछले 40 वर्षों से इस समुद्री पौधे पर अध्ययन कर रहे हैं. उन्होंने उपग्रह तस्वीरों, समुद्र से जुटाए गए नमूनों और कई वैज्ञानिक जांचों के आधार पर पाया कि पहले सरगासम को बढ़ने के लिए जरूरी पोषक तत्व मुख्य रूप से अमेजन नदी से आते थे. लेकिन अब खेती में इस्तेमाल होने वाले रासायनिक उर्वरक, शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का प्रदूषण और दूसरी मानवीय गतिविधियां भी इसे तेजी से बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि यह केवल समुद्र की समस्या नहीं है, बल्कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन चुका है. अगर समुद्र में जाने वाले प्रदूषण और गंदे पानी को समय रहते नहीं रोका गया, तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और गंभीर हो सकती है. इसलिए खेती में उर्वरकों का सोच-समझकर इस्तेमाल करना, गंदे पानी का सही तरीके से उपचार करना और समुद्र को प्रदूषण से बचाना बहुत जरूरी है. तभी इस बढ़ती समस्या पर काबू पाया जा सकेगा और समुद्र के साथ-साथ तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का भविष्य भी सुरक्षित रह सकेगा.