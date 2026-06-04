अगर चांद पर पैदा हो जाए बच्चा तो किस देश का कहलाएगा नागरिक, जान लें क्या कहता है इंटरनेशनल स्पेस लॉ

कल्पना कीजिए कि चांद पर इंसानों की कॉलोनी बस चुकी है. वहां एक महिला बच्चे को जन्म देती है. अब सवाल उठता है कि वह बच्चा किस देश का नागरिक होगा? अमेरिका, भारत, जापान या फिर चांद का? सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष कानून विशेषज्ञों के बीच इस पर चर्चा शुरू हो चुकी है.
साल 1967 में लागू हुई Outer Space Treaty को अंतरिक्ष कानून की नींव माना जाता है. इस संधि पर भारत, अमेरिका, रूस समेत 100 से ज्यादा देशों ने साइन किए हैं. इस संधि के मुताबिक, कोई भी देश चांद, मंगल या किसी अन्य खगोलीय पिंड पर अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता. यानी पृथ्वी की तरह चांद किसी देश की सीमा का हिस्सा नहीं है. अगर कोई देश वहां अपना झंडा भी लगा दे, तो उससे उसे मालिकाना हक नहीं मिल जाता.
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चूंकि, कोई भी देश चांद पर मालिकाना हक नहीं जता सकता है. इसलिए चांद पर जन्म लेने वाले बच्चे के मामले में सामान्य नागरिकता नियम सीधे लागू नहीं होते. दुनिया के ज्यादातर देशों में नागरिकता दो आधारों पर दी जाती है.पहला- Jus Soli. यानी जन्मस्थान के आधार पर नागरिकता. अमेरिका जैसे कुछ देशों में अगर कोई बच्चा वहां जन्म लेता है, तो उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है.
दूसरा-Jus Sanguinis. यानी माता-पिता की नागरिकता के आधार पर नागरिकता मिलना. भारत समेत कई देश इसी सिद्धांत का पालन करते हैं. चूंकि, चांद किसी देश का हिस्सा नहीं है, इसलिए जन्मस्थान वाला नियम वहां लागू नहीं हो सकता. ऐसे में सबसे अधिक संभावना यही मानी जाती है कि बच्चे की नागरिकता उसके माता-पिता की राष्ट्रीयता के आधार पर तय होगी.
यहीं से मामला जटिल हो जाता है. मान लीजिए कि भविष्य में चांद पर रहने वाली एक भारतीय महिला और एक अमेरिकी पुरुष के यहां बच्चा पैदा होता है. ऐसी स्थिति में बच्चा दोनों देशों के कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता का दावा कर सकता है. हालांकि, यह पूरी तरह संबंधित देशों के नागरिकता कानूनों पर निर्भर करेगा.अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले बच्चों को लेकर अभी कोई स्पष्ट वैश्विक नियम मौजूद नहीं है. यानी भविष्य में ऐसे मामलों पर अलग-अलग देशों के बीच कानूनी विवाद भी हो सकते हैं.
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फिलहाल इसका जवाब है-नहीं. अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत चांद को किसी स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं मिला है. इसलिए वहां जन्म लेने वाले किसी बच्चे को ‘लूनर सिटीजन’ यानी चांद का नागरिक का दर्जा नहीं दिया जा सकता. हालांकि, कई वैज्ञानिक और नीति विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर भविष्य में चांद पर बड़ी आबादी बसती है, तो वहां के लिए अलग प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था बनानी पड़ सकती है.
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA अपने आर्टमिस प्रोग्राम (Artemis Program) के तहत चांद पर मानव मिशनों की तैयारी कर रही है. इसका उद्देश्य आने वाले वर्षों में चांद पर स्थायी ठिकाने विकसित करना है.वहीं, एलन मस्क की कंपनी SpaceX मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की योजना पर काम कर रही है. अगर ये योजनाएं सफल होती हैं, तो आने वाले दशकों में अंतरिक्ष में लंबे समय तक मानव निवास संभव हो सकता है. ऐसे में अंतरिक्ष में जन्म लेने वाले पहले बच्चे का सवाल केवल कल्पना नहीं रहेगा.
अब तक किसी इंसान का जन्म अंतरिक्ष में नहीं हुआ है.हालांकि, वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में प्रजनन और मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर कई स्टडी किए हैं.एक्सपर्ट्स का मानना है कि माइक्रोग्रैविटी और विकिरण जैसी चुनौतियों के कारण स्पेस में कंसीव करना और डिलीवरी बेहद मुश्किल हो सकता है.इसके बावजूद तकनीक के विकास के साथ भविष्य में यह संभव माना जा रहा है.
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