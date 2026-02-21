Hindi World Hindi

Spacex Falcon 9 Rocket Reentry Chemical Pollution Upper Atmosphere Space Junk Study Report

Space X ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की चिंता, अंतरिक्ष से लौटे रॉकेट ने हवा में घोला जहर

Space X Rocket Pollution:Elon Musk की कंपनी SpaceX के एक रॉकेट ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. वायुमंडल में लौटते समय रॉकेट से निकला जहरीला धुआं हवा के लिए खतरनाक माना जा रहा है.

Space X Rocket Pollution: अंतरिक्ष मिशनों की बढ़ती संख्या के बीच एक नई रिसर्च ने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है. हाल ही में हुए एक रिसर्च में पाया गया कि SpaceX के फाल्कन-9 रॉकेट का एक हिस्सा जब पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर खत्म हुआ, तो उसने ऊपर की हवा में केमिकल पॉल्यूशन छोड़ दिया. यह पहली बार है जब वैज्ञानिकों ने जमीन से किसी खास स्पेस जंक के जलने के बाद बने प्रदूषण को सीधे मापा और उसकी पहचान की. इससे पता चलता है कि अंतरिक्ष कचरा सिर्फ जमीन पर गिरने का खतरा नहीं, बल्कि हवा को भी जहरीला बना सकता है.

किस तकनीक से लगाया गया पता?

यह शोध जर्मनी के Leibniz Institute of Atmospheric Physics के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय टीम के साथ मिलकर किया. उन्होंने इसके लिए बेहद संवेदनशील लेजर सेंसर का इस्तेमाल किया, जो हवा में मौजूद धातुओं के छोटे कणों को भी पहचान सकता है. फरवरी 2025 में वैज्ञानिकों ने अचानक लिथियम धातु के कणों में बढ़ोतरी दर्ज की. जांच करने पर पता चला कि यह प्रदूषण उल्कापिंड से नहीं बल्कि रॉकेट और सैटेलाइट में इस्तेमाल होने वाली बैटरियों और धातु के हिस्सों से आया था.

वायुमंडल के किस हिस्से को पहुंचाया नुकसान?

पृथ्वी से करीब 80 से 120 किलोमीटर ऊपर का इलाका, जिसमें ऊपरी स्ट्रैटोस्फियर, मेसोस्फियर और निचला थर्मोस्फियर शामिल है, अब भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है. यहां तक न तो गुब्बारे पहुंच सकते हैं और न ही कोई विमान उड़ सकते हैं, लेकिन यही क्षेत्र रेडियो सिग्नल, जीपीएस सिस्टम और ओजोन परत के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. अब वैज्ञानिकों को डर है कि रॉकेट और अंतरिक्ष कचरे से निकलने वाली धातुएं इस संवेदनशील हिस्से को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं.

ओजोन परत पर क्या पड़ेगा असर?

शोधकर्ताओं के अनुसार रॉकेट लॉन्च और उनके वापस जलने के दौरान एल्यूमीनियम और क्लोरीन जैसे तत्व निकलते हैं, जो ओजोन परत की रिकवरी को धीमा कर सकते हैं. ओजोन परत हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावॉयलेट किरणों से बचाती है. इसके अलावा रॉकेट से निकलने वाला कालिख जैसा पदार्थ ऊपरी वायुमंडल को गर्म भी कर सकता है. फिलहाल इन प्रभावों का पूरा आकलन नहीं हुआ है.

तेजी से बढ़ रही सैटेलाइट ने बढ़ाई चिंता

कुछ साल पहले तक अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट थे, लेकिन अब उनकी संख्या लगभग 14 हजार तक पहुंच चुकी है. भविष्य में और बड़े सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करने की योजनाएं भी बन रही हैं. हर सैटेलाइट और रॉकेट का एक दिन पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आना तय है. अनुमान है कि साल 2030 तक रोज कई टन अंतरिक्ष सामग्री ऊपर जलकर खत्म होगी. अभी तक इस तरह के उत्सर्जन को कंट्रोल करने के लिए कोई मजबूत अंतरराष्ट्रीय नियम नहीं हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि सरकारों और अंतरिक्ष कंपनियों को मिलकर निगरानी और नियम बनाने होंगे, ताकि भविष्य में आसमान का प्रदूषण बड़ा संकट न बन जाए.

