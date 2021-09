अमेरिकी बिजनेसमैन एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का रॉकेट मिशन इंसपिरेशन 4 नागरिकों को लेकर आज सुबह भारतीय समयानुसार 5:33 बजे अंतरिक्ष की यात्रा के लिए लॉन्‍च हुआ. यह नासा के नासा के फ्लोरिडा के कैनेडी स्‍पेस सेंटर से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी और इसके बाद और अंतरिक्ष यात्री करीब 575 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्‍वी की कक्षा में स्थित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS)पर पहुंच गए हैं. स्‍पेस स्‍टेशन में ये आम यात्री तीन दिन गुजारेंगे.Also Read - क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, इस दिन होगी बैठक

