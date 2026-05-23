By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
समुद्र में उतरते ही तबाह हुआ दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट, जानिए क्या है जोरदार धमाके की वजह
स्पेसएक्स के स्टारशिप V3 रॉकेट ने सफल टेस्ट उड़ान भरी. हिंद महासागर में प्लान के तहत धमाका हुआ. एलन मस्क का मंगल मिशन अब एक कदम और आगे बढ़ा.
SpaceX ने अपने सबसे बड़े रॉकेट स्टारशिप V3 का नया परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया. Elon Musk की कंपनी लगातार ऐसे मिशन कर रही है जो आने वाले समय में स्पेस ट्रैवल को पूरी तरह बदल सकते हैं. शुक्रवार को हुए इस टेस्ट में रॉकेट ने करीब एक घंटे तक उड़ान भरी और फिर हिंद महासागर में स्प्लैशडाउन किया. इसके बाद रॉकेट में धमाका हुआ, लेकिन कंपनी के मुताबिक यह पहले से तय योजना का हिस्सा था. स्टारशिप को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट माना जाता है. इसकी मदद से भारी सैटेलाइट, इंसानों और बड़े कार्गो को अंतरिक्ष तक भेजा जा सकता है. यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर इस मिशन पर थी.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें