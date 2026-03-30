ईरान जंग के बीच अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें, इस देश ने US विमानों के लिए बंद किया एयरस्पेस

स्पेन ने अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एयरस्पेस और मिलिट्री बेस देने से इनकार कर दिया है. ईरान युद्ध को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ गया.

Published date india.com Published: March 30, 2026 11:59 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
ईरान जंग के बीच अमेरिका की बढ़ी मुश्किलें, इस देश ने US विमानों के लिए बंद किया एयरस्पेस
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स्पेन ने एक अहम और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है. इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका अपने सैन्य मिशन के लिए स्पेन के आसमान या उसके मिलिट्री बेस का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ईरान को लेकर वैश्विक तनाव चरम पर है. स्पेन के इस कदम को सीधे तौर पर अमेरिका की रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

स्पेन ने साफ शब्दों में दिया संदेश

स्पेन की रक्षा मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि उनका देश किसी भी ऐसे सैन्य अभियान का हिस्सा नहीं बनेगा जो ईरान के खिलाफ हो. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न तो एयरस्पेस दिया जाएगा और न ही सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति होगी. इस बयान से यह साफ हो गया कि स्पेन इस पूरे संघर्ष से खुद को दूर रखना चाहता है और किसी भी तरह की सीधी भागीदारी से बचना चाहता है.

अमेरिकी विमानों के लिए बढ़ी मुश्किलें

स्पेन के इस फैसले का सीधा असर अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन पर पड़ेगा. अब अमेरिकी विमानों को अपने रास्ते बदलने पड़ेंगे और लंबा रूट लेना होगा. इससे समय और संसाधनों दोनों पर असर पड़ेगा. हालांकि स्पेन ने मानवीय और आपातकालीन उड़ानों को छूट दी है, लेकिन सैन्य मिशनों के लिए यह प्रतिबंध काफी अहम है. इससे अमेरिका की रणनीतिक प्लानिंग में बदलाव आना तय है.

अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनीति का मुद्दा

स्पेन की सरकार का कहना है कि वह किसी भी ऐसे युद्ध का समर्थन नहीं करती जो एकतरफा तरीके से और अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ शुरू किया गया हो. यही वजह है कि उसने यह सख्त कदम उठाया है. स्पेन के नेताओं का मानना है कि इस तरह के फैसले से दुनिया में गलत संदेश जाता है और इससे शांति की जगह तनाव बढ़ता है. इसलिए उन्होंने अपने रुख को साफ और सख्त रखा है.

बढ़ सकता है तनाव

इस फैसले के बाद अमेरिका और स्पेन के बीच रिश्तों में खटास आने की संभावना जताई जा रही है. पहले ही इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच मतभेद नजर आ रहे थे, और अब यह फैसला उन मतभेदों को और गहरा कर सकता है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों देश इस स्थिति को कैसे संभालते हैं. फिलहाल इतना तय है कि स्पेन का यह कदम वैश्विक राजनीति में एक बड़ा संदेश दे रहा है.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

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गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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