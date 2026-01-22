Hindi World Hindi

रेल हादसे से दहला स्पेन! 42 लोगों की मौत, आखिर कौन है बोरो जिसकी हर जगह हो रही तलाश

World News In Hindi: स्पेन में हाल ही में हुए एक दर्दनाक हाई-स्पीड रेल हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है. इस दुर्घटना में 42 यात्रियों की मौत और सैकड़ों के घायल होने की खबर के बीच एक भावुक कर देने वाली कहानी सामने आई है.

Spain Train Accident: स्पेन में हुए एक दर्दनाक रेल हादसे के बीच मानवता और संवेदना की एक अनोखी कहानी सामने आई है. यह कहानी सिर्फ एक दुर्घटना की नहीं, बल्कि एक बेजुबान सदस्य ‘बोरो’ के प्रति एक परिवार के अटूट प्रेम और उसे खोजने के लिए एकजुट हुए पूरे देश की है.

घटना उस समय हुई जब 26 वर्षीय आना गार्सिया अपनी गर्भवती बहन के साथ दक्षिणी स्पेन के मलागा से हाई-स्पीड ट्रेन के जरिए मैड्रिड लौट रही थीं. अचानक ट्रेन का पिछला हिस्सा पटरी से उतर गया और सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराकर ढलान पर जा गिरा.

डर के मारे कहीं भाग गया

इस भयावह टक्कर में 42 लोगों की मौत हो गई और 150 से अधिक लोग घायल हुए. बचाव दल ने गार्सिया और उनकी बहन को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन इस अफरातफरी में गार्सिया का प्यारा कुत्ता, बोरो, डर के मारे कहीं भाग गया.

परिवार का एक हिस्सा है बोरो

अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद, लंगड़ाते हुए बाहर निकलीं गार्सिया की आंखों में सिर्फ आंसू थे. उन्होंने पत्रकारों के सामने रोते हुए गुहार लगाई, “कृपया, हमारे जानवरों को ढूंढने में मदद करें बोरो सिर्फ एक कुत्ता नहीं, हमारा परिवार है.” गार्सिया की यह भावुक अपील सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गई.

जब पूरा देश एक साथ आया

गार्सिया के इंटरव्यू का वीडियो वायरल होते ही स्पेन के हजारों लोग बोरो की तलाश में जुट गए. सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान छिड़ गया और स्पेनिश मीडिया ने भी इस लापता कुत्ते की खबर को प्रमुखता से दिखाया. लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए गार्सिया के परिवार के संपर्क नंबर साझा किए ताकि कोई भी सुराग मिलने पर तुरंत खबर दी जा सके.

सोमवार को एक टीवी फुटेज में हादसे वाली जगह के पास एक खेत में बोरो जैसा दिखने वाला कुत्ता दौड़ता नजर आया. हालांकि, सुरक्षा घेरा होने के कारण कोई भी नागरिक वहां तक नहीं पहुंच सका.

उम्मीद की नई किरण

इस मामले ने तब और जोर पकड़ा जब स्पेन की पशु अधिकार राजनीतिक पार्टी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की. आखिरकार, गृह मंत्रालय ने जांच के दायरे में आने वाले प्रतिबंधित क्षेत्र में पशु बचाव दल भेजने की अनुमति दे दी है.

पार्टी के अध्यक्ष जेवियर लूना ने विश्वास जताया है कि उनकी टीम बुधवार को मौके पर जाकर बोरो को तलाश लेगी. उन्होंने परिवार को संदेश देते हुए कहा, “हिम्मत न हारें, हमें पूरा यकीन है कि हम उसे सुरक्षित ढूंढ लेंगे.”

यह रेल हादसा स्पेन के इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. लेकिन मौत और तबाही के इस मंजर के बीच, एक छोटे से कुत्ते बोरो की तलाश ने लोगों के दिलों में सहानुभूति और एकता की एक नई उम्मीद जगा दी है.