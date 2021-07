Spelling B Champion: लुइसियाना की 14 वर्षीय जैला एवांट गार्डे अमेरिका की प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी (Spelling B) प्रतियोगिता, 2021 जीतने वाली पहली अफ्रीकी अमेरिकी बन गई हैं. इसके साथ-साथ इस प्रतियोगिता के 93 वर्षों के इतिहास में वह दूसरी अश्वेत विजेता हैं. वर्षों से इस प्रतियोगिता में दबदबा बनाए रखने वाले भारतीय-अमेरिकियों को इस बार दूसरे और तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा. सैन फ्रांसिस्को की 12 वर्षीय चैत्रा थुम्मला और न्यूयॉर्क की 13 वर्षीय भावना मदिनी इस कड़े मुकाबले में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं. अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडन भी इस प्रतियोगिता में मौजूद रहीं.

जैला ने ‘मुरैया’ शब्द की स्पेलिंग बताने के बाद यह खिताब अपने नाम किया. इसका मतलब है उष्णकटिबंधीय एशियाई और ऑस्ट्रेलियाई पेड़ों की एक प्रजाति, जिस पर पिच्छकार पत्तियां और फूल होते हैं. जैला ने 50,000 डॉलर की पुरस्कार राशि जीती. स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी ने प्रतियोगिता के बाद ट्वीट किया, ‘यह हमारे लिए खुशी का मौका है. 2019 में 370वें स्थान पर रहने के बाद जैला एवांट गार्डे ने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली. सभी प्रतिभागियों को बधाई. शब्दकोश का सामना करने में सभी की तैयारी और साहस पर हमें गर्व है.’ कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल यह प्रतियोगिता नहीं करायी जा सकी थी.

It was the smile and twirls for us! After tying for 370th place in 2019, #Speller133 Zaila Avant-garde wins the 2021 Scripps National Spelling Bee.

Congrats to all of our spellers. We're proud of everyone's poise and courage in facing the dictionary. #SpellingBee #TheBeeIsBack pic.twitter.com/wHfYeU4CNl

— Scripps National Spelling Bee (@ScrippsBee) July 9, 2021