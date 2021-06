Spelling Bee Competition: अमेरिका में इस साल आयोजित होने वाली ‘स्पेलिंग बी’ प्रतिस्पर्धा के लिए चुने गए अंतिम 11 प्रतिभागियों में 9 भारतीय-अमेरिकी हैं, जो इस प्रतिष्ठित स्पर्धा में इस छोटे जातीय समुदाय के बच्चों के प्रभुत्व को दर्शाता है. एक बयान में सोमवार को बताया गया कि 11 प्रतिभागी 8 जुलाई को ‘2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी फाइनल्स’ के दौरान खिताब जीतने के लिए आमने-सामने होंगे. Also Read - World News: सारे अमेरिकी सैनिक नहीं छोड़ेंगे अफगानिस्तान, 650 सैनिक वहीं मौजूद रहेंगे, ये है वजह

बी के कार्यकारी निदेशक डॉ जे माइकल डर्निल ने कहा, '2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी' के अंतिम चरण में पहुंचने वाले प्रतिभागियों की घोषणा करना हमारे लिए गौरव की बात है.

11 Finalists will battle the dictionary, but only one will be named the 2021 Champion!🏆

Watch live on Thursday, July 8, at 8 p.m. ET on ESPN2. #TheBeeIsBack #SpellingBee pic.twitter.com/90lSBt09jR

— Scripps National Spelling Bee (@ScrippsBee) June 28, 2021