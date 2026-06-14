ज्वालामुखी के किनारे स्टंट करना पड़ा भारी, मौत के मुंह में जा गिरा शख्स, कैमरे में कैद हुआ हादसा

बिना सुरक्षा उपकरण खतरनाक चढ़ाई कर रहे स्पाइडर-मैन ऑफ यमन के साथ दर्दनाक हादसा हो गया. किसी को नहीं पता था कि यह उनका आखिरी स्टंट होगा.

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वीडियो में अंतर बिना किसी सुरक्षा रस्सी या उपकरण के चट्टान पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं. (Photo from X Video)

यमन के मशहूर एडवेंचर प्रेमी और सोशल मीडिया पर स्पाइडर-मैन ऑफ यमन (Spider-Man Of Yemen) के नाम से पहचान बनाने वाले अल-काका इब्न अंतर की मौत हो गई. 30 वर्षीय अंतर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ऊंची और खड़ी चट्टानों पर चढ़ने के लिए जाने जाते थे. शुक्रवार को वह दक्षिणी यमन के धाले प्रांत में स्थित हारदाह डैम ज्वालामुखीय क्रेटर की दीवार पर चढ़ाई कर रहे थे, तभी उनका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधे गहरे क्रेटर में जा गिरे.

कैमरे में रिकॉर्ड हुआ हादसे का वीडियो

घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें अंतर बिना किसी सुरक्षा रस्सी या उपकरण के चट्टान पर चढ़ते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि वह चट्टान को एक हाथ से पकड़कर ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे. कुछ सेकंड बाद उनका पकड़ कमजोर पड़ती है और वह अचानक नीचे गिर जाते हैं. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हादसे पर दुख जताया और जोखिम भरे स्टंट को लेकर चर्चा तेज हो गई.

चार घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मिला शव

हादसे के बाद, सिविल डिफेंस की टीमों को मौके पर भेजा गया. बचाव अभियान में गोताखोरों और पानी से जुड़े विशेषज्ञों की मदद ली गई. अधिकारियों के मुताबिक, इलाके की बनावट काफी कठिन थी. क्योंकि क्रेटर की दीवारें बेहद खड़ी और पथरीली थीं. इसी वजह से राहत और खोज अभियान चुनौतीपूर्ण बन गया. करीब चार घंटे की कोशिश के बाद गोताखोरों ने पानी की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे अंतर के शव को बाहर निकाला.

Estes foram os momentos finais do aventureiro Al-Qa’qa’ Antar Al-Absi, o “Spider-Man do Iêmen”, antes de cair na cratera do vulcão Haradha (Damt), no Iêmen. Ele escalava a parede interna da cratera sem qualquer equipamento de segurança, como sempre fazia. Escorregou, perdeu o… pic.twitter.com/EprKxFcM0G — Conservatism And Elegance (@ThayzzySmith) June 13, 2026

बिना सुरक्षा उपकरण के स्टंट करते अंतर

आपको बता दें कि अल-काका इब्न अंतर सोशल मीडिया पर अपने खतरनाक एडवेंचर वीडियो के लिए काफी जाने जाते थे. उनके कई वीडियो वायरल हुए थे, जिनमें वह ऊंची चट्टानों पर बिना सुरक्षा के चढ़ाई करते नजर आते थे. इस हादसे के बाद, सिविल डिफेंस विभाग ने एडवेंचर और क्लाइंबिंग करने वालों से सुरक्षा नियमों का पालन करने और जरूरी सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करने की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके.