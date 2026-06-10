नेतन्याहू ने ट्रंप को दिया धोखा! ईरान से वार्ता कर रहे लोगों की भी करा रहे थे जासूसी, अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

Netanyahu Spying: पेंटागन अब इजरायल और नेतन्याहू को अमेरिका के बड़ा काउंटर-इंटेलिजेंस खतरा मानता है.

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इजरायल ने जासूसी के आरोपों से इनकार किया है. (photo credit, IANS, for representation only)

Netanyahu Spying: इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की जासूसी एजेंसियां ​​ईरान के साथ शांति समझौते के लिए होने वाली बैठकों में अमेरिकी बातचीत करने वालों की जासूसी कर रही हैं. अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया है. जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से इस रिपोर्ट के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इजरायल शायद अमेरिका-ईरान शांति समझौते के साथ नहीं है. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि इजरायल ईरान के साथ बातचीत कर रहे अमेरिकी डिप्लोमैट्स की जासूसी कर रहा है.

क्या इजरायल है अमेरिका के लिए खतरा ?

द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, पेंटागन अब इजरायल को अमेरिका के कुछ दुश्मनों से भी बड़ा काउंटर-इंटेलिजेंस खतरा मानता है. रिपोर्ट में इस बात की चिंता बताई गई है कि इजरायल ट्रंप के सीनियर अधिकारियों की जासूसी कर रहा है. इसमें प्रेसिडेंट के टॉप बातचीत करने वाले स्टीव विटकॉफ और पेंटागन के पॉलिसी चीफ एल्ब्रिज कोल्बी के साथ-साथ दूसरे अमेरिकी मिलिट्री और सरकारी कर्मचारी शामिल हैं.

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क्या है अमेरिका और इजरायल की दोस्ती की सीमा रेखा ?

फॉक्स न्यूज के एंकर जेसी वॉटर्स ने वेंस से इजरायल की ओर से जासूसी के खतरे के बारे में पूछा, और सवाल किया कि वह इस बात को लेकर कितने परेशान हैं कि इजरायल अमेरिका की जासूसी कर रहा है. वेंस ने माना कि अमेरिका और इजरायल के बहुत सारे फायदे एक जैसे हैं, लेकिन यह भी माना कि ऐसे हालात होते हैं जब वे फायदे अलग हो जाते हैं. हालांकि, वेंस ने जासूसी के आरोपों पर बात करने से मना करते हुए जवाब दिया.

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वेंस ने कहा कि ईरान में अमेरिका का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि वे न्यूक्लियर हथियार हासिल न करें. उन्होंने यह भी माना कि इजरायल को यह नई डील पसंद नहीं आ सकती है. जासूसी के आरोपों के बारे में, इजरायल दूतावास ने न्यूयॉर्क टाइम्स के दावों को साफ तौर पर नकार दिया और कहा कि देश अमेरिकी अधिकारियों या संस्थाओं की जासूसी नहीं करता है और इससे अमेरिका के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता है.