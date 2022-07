Sri Lanka Crisis: श्रीलंकाई क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने (SL cricketer Chamika Karunaratne) ने अपने देश में आर्थिक संकट के ताजा हालात बताए और कहा कि दिन-ब-दिन परेशानियां बढ़ रही हैं. हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे. दो दिनों तक अपनी कार में ईंधन के लिए लंबी कतार में लगा रहा, 10000 रुपये का ईंधन भरवाया है जो दो से तीन दिन तक चलेगा. SL cricketer Chamika Karunaratne ने साल 2019 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपने कैरियर की शुरुआत की थी. लेकिन आज क्रिकेटर अपने देश की आर्थिक स्थिति पर चिंतित हैं.Also Read - पीसीबी की मांग- देश में अशांति के बावजूद श्रीलंका ही करे एशिया कप की मेजबानी

श्रीलंकाई क्रिकेटर चमिका करुणारत्ने ने कहा आज जिस हालात में हम खड़े हैं, वहां भारत हमारे लिए भाई देश की तरह है और वे हमारी बहुत मदद कर रहे हैं. मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं. हमें समस्याएं हैं. जब हम संघर्ष कर रहे हैं तो वे हमारा समर्थन कर रहे हैं. उसके लिए आपका बहुत – बहुत धन्यवाद. हरचीज के लिए धन्यवाद. हम और बेहतर होते जाएंगे.

शनिवार को एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए, “सौभाग्य से दो दिनों तक ईंधन की लंबी कतार में रहने के बाद मिल गया, भारी ईंधन संकट के कारण, मैं अपने क्रिकेट अभ्यासों में भी नहीं जा पा रहा हूं,” उन्होंने एएनआई को बताया.

उन्होंने बताया कि इस साल अगस्त में श्रीलंका एशिया कप 2022 की मेजबानी करने जा रहा है. लेकिन आजादी के बाद से ही ईंधन की भारी कमी के साथ-साथ पूरा देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है. मुझे भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, " दो अहम सीरीज और लंका प्रीमियर लीग (एलपीएल) के मैचों की घोषणा हो चुकी है.'

