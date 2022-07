Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में आर्थिक तंगी से उपजे हालात काबू में नहीं आ रहे हैं. सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा चरम पर है. एक तरफ जहां लोगों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा जमा लिया है और कहा है कि जबतक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देंगे, तबतक हम राष्ट्रपति भवन खाली नहीं करेंगे. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने बुधवार 13 जुलाई को इस्तीफा देने का ऐलान किया है. बीते शनिवार को खबर आई थी कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (President Gotabaya Rajapaksa) देश छोड़कर भाग गए हैं.Also Read - श्रीलंका में सर्वदलीय सरकार बनने के बाद इस्तीफा देगा पूरा मंत्रिमंडल, पीएमओ का बयान

गोटाबाया की हुई बड़ी बेइज्जती

आधिकारिक सूत्रों के हवाले से समाचार एजेंसी AFP ने बताया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति को कोलंबो एयरपोर्ट पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा और इमीग्रेशन स्टाफ ने उन्हें देश छोड़कर जाने की अनुमति नहीं दी. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ऐसा माना जा रहा है कि वो गिरफ्तारी से पहले देश छोड़कर जाना चाहते हैं. Also Read - भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, इस साल 3.8 अरब डॉलर का सपोर्ट दिया: विदेश मंत्रालय

Sri Lanka’s president in humiliating standoff with airport immigration staff who blocked his departure, official sources say.

While president Rajapaksa enjoys immunity from arrest. It is believed he wants to flee to avoid detention after stepping downhttps://t.co/qIv1zszvq0 pic.twitter.com/3MkdpA1aHV

