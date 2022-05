Sri Lanka Crisis LIVE Updates: भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इन दिनों घोर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. वहां पर आर्थिक संकट के साथ ही राजनैतिक हालात बिगड़ने से लोग सड़कों पर उतर गए हैं और देश में जगह-जगह दंगे और हिंसा की वजह से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है. इसे लेकर श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंंद्रा राजपक्षे ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. लेकिन उनके इस्तीफे से पहले ही देश में विरोध-प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया जिसमें एक सांसद सहित आठ लोगों की मौत और 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है.Also Read - श्रीलंका में बेकाबू हुए हालात, 12 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू; दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश

प्रदर्शनकारी जगह-जगह सत्तारूढ़ दल से जुड़े नेताओं के घरों को निशाना बना रहे हैं. मंगलवार को देश में आगजनी, हिंसा की घटनाओं के बीच सेना फिर से बिगड़े हालात को काबू में करने के लिए सड़कों पर उतर आई है. फिलहाल वहां दोबारा आपातकाल लगा दिया गया है और सड़क पर किसी के भी दिखते ही गोली मारने के आदेश दिये गए हैं. Also Read - श्रीलंका में बिगड़े हालात, प्रदर्शनकारियों ने कई नेताओं के घर में लगाई आग | Watch Video

Sri Lanka deploys thousands of troops and police to enforce a curfew after five people were killed in the worst violence in weeks of protests over an unprecedented economic crisishttps://t.co/lTYilZYcNz pic.twitter.com/0kq9BVI8Gi

— AFP News Agency (@AFP) May 10, 2022