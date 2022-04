Sri Lanka Crisis: श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. देश में जारी आर्थिक संकट के बीच हर जगह सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं. सरकार के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन मंगलवार को इतना तेज हो गया कि भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी. न्यूज एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा घायल हो गए.Also Read - श्रीलंका: प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने चलाईं गोलियां, 1 की मौत, 10 से ज्यादा घायल | LIVE

पुलिस प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए गोलियां चलाई गईं. Also Read - '15 साल में बन जाएगा अखंड भारत', संघ प्रमुख के बयान पर बोले संजय राउत- पहले POK को भारत में मिलाइए

VIDEO: Protests in Sri Lanka amid painful economic downturn.

A severe fuel shortage has sparked spontaneous protests across Sri Lanka, with tens of thousands of angry motorists burning tyres and blocking a major road leading into the capital, police and local officials say pic.twitter.com/ay4t2Ah0ct

