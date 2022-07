Sri Lanka Crisis LIVE Updates: श्रीलंका में आर्थिक संकट से उपजे हालात आज फिर से खराब होते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए पीएम ने देश में इमर्जेंसी ला दी है. राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं और उनके दुबई भागने की संभावना है. आज सुबह से हजारों की संख्या में लोग कोलंबो की सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन जारी है. राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से जनता आक्रोशित है, आज ही राष्ट्रपति गोटाबाया को अपने पद से इस्तीफा देना था, लेकिन वो देश छोड़कर भाग गए हैं.Also Read - श्रीलंका में भारी विरोध-प्रदर्शन के बीच पत्नी और बॉडीगार्ड संग मालदीव भागे राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे- रिपोर्ट

राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के भागने के बाद लगाई गई इमर्जेंसी.

#WATCH | Sri Lanka: Protestors come to each other’s aid as tear-gas shots were fired at them by the security forces outside Sri Lankan PM’s residence in Colombo pic.twitter.com/U3NzTDufWf

