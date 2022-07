Sri Lanka crisis: श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच आज शनिवार को जनता के भारी विरोध प्रदर्शन और हिंसा के बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं से कहा है कि वह देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने को तैयार हैं और सर्वदलीय सरकार के लिए रास्ता बनाने के लिए तैयार हैं.Also Read - Sri Lanka Crisis: हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति सचिवालय में किया कब्जा, झड़प में कई घायल, प्रेसिडेंट के देश छोड़ते ही पीएम ने बुलाई आपात मीटिंग

यह बयान श्रीलंका के पीएमओ ने जारी किया है. बयान के मुताबिक; श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि वह इस्तीफा देने और सर्वदलीय सरकार के लिए मार्ग प्रशस्त करने को तैयार हैं. Also Read - श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे, प्रदर्शनकारियों की भीड़ निवास में घुसी, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बुलाई आपात बैठक

श्रीलंका में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में अवरोधकों को हटाकर उनके (राष्ट्रपति के) आधिकारिक आवास में घुस गए. सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों में दो पुलिसकर्मियों सहित कम से कम 30 लोग घायल हो गए. Also Read - एशिया कप पर जय शाह लेंगे आखिरी फैसला, श्रीलंका ने कहा- हम तो तैयार

#WATCH | Sri Lanka: People gather in large numbers outside the Presidential Secretariat in Colombo as the beleaguered island-nation witnesses massive protests amid ongoing economic turmoil

कुछ प्रदर्शनकारियों के हाथ में श्रीलंका का ध्वज और हेलमेट थे. बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर फोर्ट इलाके में एकत्र हुए थे.प्रदर्शनकारी देश में गंभीर आर्थिक संकट को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजपक्षे पर मार्च से ही इस्तीफा देने का दबाव बढ़ रहा है. वह अप्रैल में प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके कार्यालय के प्रवेश द्वार पर कब्जा करने के बाद से ही राष्ट्रपति आवास को अपने आवास तथा कार्यालय के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं.

#WATCH | Massive protests erupt in economic crisis-laden Sri Lanka as protesters amass at the President’s Secretariat, who has reportedly fled the country.

(Source: unverified) pic.twitter.com/SvZeLGTvKG

— ANI (@ANI) July 9, 2022