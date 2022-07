Colombo, Sri Lanka crisis, Gotabaya Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe, Sanath Jayasuriya, Sri Lanka, Protest, clash: आर्थिक संकट से बुरी तरह जूझ रहे श्रीलंका में एक बार फिर से आज शनिवार को हालात बिगड़ गए हैं. आज सुबह श्रीलंका में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को यहां अवरोधकों को हटाकर उनके आधिकारिक आवास में घुस गए. ऐसे में राजधानी कोलम्बो में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को देश छोड़कर भागना पड़ा है. बिगड़े हालातों को देखते हुए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई है. वह स्पीकर से संसद को बुलाने का भी अनुरोध कर रहे हैं. राजधानी कोलम्बो में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतारे हुए हैं. सरकारी बिल्डिंगों पर कब्ज़ा करते हुए नजर आ रहे हैं.Also Read - श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे भागे, प्रदर्शनकारियों की भीड़ निवास में घुसी, पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बुलाई आपात बैठक

आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति सचिवालय में जमा हो गए. राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे पर देश छोड़कर भाग गए हैं. Also Read - एशिया कप पर जय शाह लेंगे आखिरी फैसला, श्रीलंका ने कहा- हम तो तैयार

#WATCH | Massive protests erupt in economic crisis-laden Sri Lanka as protesters amass at the President’s Secretariat, who has reportedly fled the country.

(Source: unverified) pic.twitter.com/SvZeLGTvKG

— ANI (@ANI) July 9, 2022