Sri Lanka Crisis : श्रीलंका में सरकार के समर्थक और विरोधियों के बीच जारी हिंसक झड़प के बाद स्थिति और खराब होती जा रही है. सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच कल सत्तारूढ़ पार्टी का एक सांसद गोली लगने के कारण मृत पाया गया है. कई सांसदों और पूर्व मंत्रियों पर हमला किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नाराज प्रदर्शनकारियों ने महिंदा राजपक्षे (Mahinda Rajapaksa) के हंबनटोटा स्थित पुश्तैनी घर (Mahinda Rajapaksa Home Burnt) को आग के हवाले कर दिया. इसके अलावा पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडो को कार सहित झील में फेंक दिया. अब तक 12 से ज्यादा मंत्रियों के घर जलाए जा चुके हैं.Also Read - आर्थिक संकट के बीच सुलग रहा श्रीलंका; PM महिंदा राजपक्षे का इस्तीफा, हिंसक झड़प में सत्ताधारी पार्टी के सांसद समेत 3 की मौत

House of just-resigned PM of Sri Lanka Mahinda Rajapaksa burnt down. Houses of many MPs also have been burnt down. pic.twitter.com/oq10kRoiEj

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 9, 2022