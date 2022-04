World News: श्रीलंका अभी सबसे बड़े आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. इस आर्थिक संकट से जूझते हुए देश ने मंगलवार को खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है. श्रीलंका की सरकार ने ऐलान किया है कि वह 5,100 करोड़ डॉलर का विदेशी कर्ज अभी चुका नहीं पाएगा. -इसके पीछे की वजह उसने ये बताई है कि देश को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) से बेलआउट पैकेज नहीं मिल पाया है. श्रीलंका के ट्रेजरी सेक्रेटरी महिंद्रा सिरीवर्दने ने मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर ये ऐलान किया है.Also Read - कच्चे तेल के दाम: अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें 100 डॉलर से नीचे, चीन में लॉकडाउन से मांग घटी

दी गई जानकारी के मुताबिक अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर विदेशों का कुल कर्ज 3500 करोड़ डॉलर का था, जो महज एक साल में बढ़कर 5100 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है. श्रीलंका के कर्ज में ज्यादातर हिस्सा ऐसे कर्ज का है, जिसे न चुका पाने की उसे भारी कीमत देनी पड़ रही है. Also Read - कोरोना के सख्त नियमों के बीच शांघाई की ऊंची-ऊंची इमारतों से आ रही रोने और चीखने की आवाजें

श्रीलंका के वित्त मंत्रालय ने दूसरे देशों की सरकारों और अन्य क्रेडिटर्स से कहा कि मंगलवार के बाद जो भी ब्याज बकाया है. उसके भुगतान के लिए या तो इंतजार करना होगा या फिर श्रीलंकाई रुपये में पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा. Also Read - आर्थिक तंगी के चलते श्रीलंका से छिन सकती है Asia cup 2022 की मेजबानी, जानें कब शुरू होगा टूर्नामेंट ?

Sri Lanka govt releases interim policy regarding the servicing of country’s external public debt pic.twitter.com/90aNMW0KRX

— ANI (@ANI) April 12, 2022