संकट में घिरे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे (Gotabaya Rajapaksa) ने बुधवार को कहा कि वह इसी हफ्ते नए प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेंगे जो संवैधानिक सुधार पेश करेगा. देश में गंभीर आर्थिक संकट के चलते सरकार के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में गोटबाया ने यह भी कहा कि नए प्रधानमंत्री एवं सरकार को नियुक्त करने के बाद संविधान में 19वें संशोधन की सामग्री तैयार करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन पेश किया जाएगा, जो संसद को और शक्तियां प्रदान करेगा.Also Read - श्रीलंकाई टीम पाकिस्तान में खेलेगी सीमित ओवरों की सीरीज, 15 सदस्यीय टीम का ऐलान

गोटबाया ने कहा, ‘मैं युवा मंत्रिमंडल नियुक्त करूंगा, जिसमें राजपक्षे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा.’ उन्होंने देश को अराजक स्थिति में पहुंचने से रोकने के लिए राजनीतिक दलों के साथ चर्चा शुरू कर दी है. राष्ट्रपति ने कहा, ‘नयी सरकार के प्रधानमंत्री को नया कार्यक्रम पेश करने एवं देश को आगे ले जाने का मौका दिया जाएगा.’ Also Read - Explained: श्रीलंका में आर्थिक हालात क्यों हुए बेकाबू, क्या महामारी ने बिगाड़ा खेल या सरकार की नीतियां हैं जिम्मेदार?

Sri Lankan President Gotabaya Rajapaksa says he will appoint a new PM and cabinet this week. President also added that he is ready to abolish the executive presidency once the country stabilises: NewsWire

(File Pic) pic.twitter.com/OCdTIShOLJ

— ANI (@ANI) May 11, 2022