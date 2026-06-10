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क्या श्रीलंका के पूर्व खुफिया प्रमुख ने खेला था 279 लोगों की मौत का खेल? ईस्टर ब्लास्ट को लेकर मंत्री के दावे से मची खलबली

21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका में सिलसिलेवार आत्मघाती बम धमाके हुए थे. इन हमलों में 279 लोगों की मौत हो गई थी. 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 10, 2026, 6:45 PM IST
क्या श्रीलंका के पूर्व खुफिया प्रमुख ने खेला था 279 लोगों की मौत का खेल? ईस्टर ब्लास्ट को लेकर मंत्री के दावे से मची खलबली
हमलावरों ने एक साथ तीन चर्चों और तीन लग्जरी होटलों को निशाना बनाया था. (ANI)

सात साल पहले श्रीलंका को दहला देने वाले ईस्टर संडे बम धमाकों को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया गया है. इससे श्रीलंका की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था को हिला दिया है. श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री आनंद विजेपाला ने पहली बार आधिकारिक तौर पर आरोप लगाया है कि देश के पूर्व खुफिया प्रमुख मेजर जनरल (रिटायर्ड) सुरेश सल्ले ने 2019 के ईस्टर हमले करने का ऑर्डर दिया था. इसमें 279 लोगों की मौत हो गई थी. सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री का दावा इसलिए भी बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि अब तक इन हमलों के लिए केवल इस्लामी चरमपंथी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा था.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, श्रीलंका के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री आनंद विजेपाला ने संसद में दावा किया कि पूर्व खुफिया प्रमुख सुरेश सल्ले ने हमलों के पीछे निर्देशनकारी भूमिका निभाई थी. यह पहली बार है जब किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी पर आधिकारिक रूप से इतने गंभीर आरोप लगाए गए हैं.

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2026 में सुरेश सल्ले को CID ने किया था गिरफ्तार

इससे पहले फरवरी 2026 में श्रीलंका की आपराधिक जांच एजेंसी (CID) ने सुरेश सल्ले को गिरफ्तार भी किया था. उन पर आरोप है कि उन्होंने हमलों की साजिश में सहायता की और हमलावरों को संरक्षण दिया. हालांकि, सल्ले इन सभी आरोपों से लगातार इनकार करते रहे हैं.

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क्या था ईस्टर संडे हमला?

21 अप्रैल 2019 को ईस्टर संडे के दिन श्रीलंका में सिलसिलेवार आत्मघाती बम धमाके हुए थे. हमलावरों ने एक साथ तीन चर्चों और तीन लग्जरी होटलों को निशाना बनाया था. इन हमलों में 279 लोगों की मौत हो गई थी. 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. मृतकों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे. यह हमला श्रीलंका के इतिहास के सबसे भयावह आतंकी हमलों में से एक माना जाता है.

पीड़ित परिवारों ने राजनीतिक साजिश की जताई थी आशंका

इन धमाकों की जिम्मेदारी स्थानीय इस्लामी चरमपंथी समूहों पर डाली गई थी, लेकिन सालों से कैथोलिक चर्च और पीड़ित परिवार जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे. उन्होंने इन हमलों के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश होने का शक जाहिर किया था.

राजनीतिक साजिश की थ्योरी क्यों मजबूत हो रही है?

रिपोर्ट के मुताबिक, 2023 में ब्रिटेन के चैनल-4 की एक डॉक्यूमेंट्री में दावा किया गया था कि कुछ राजनीतिक ताकतों ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले देश में डर और अस्थिरता पैदा करने के लिए इन हमलों को होने दिया. उस रिपोर्ट में भी सुरेश सल्ले का नाम सामने आया था. हालांकि, उस समय इन आरोपों को खारिज कर दिया गया था. अब जब श्रीलंका सरकार के एक मंत्री ने सार्वजनिक रूप से वही आरोप दोहराया है, तो इस मामले ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है. विपक्षी दल और मानवाधिकार संगठन इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं.

राष्ट्रपति दिसानायके की परीक्षा

2024 में सत्ता में आए अनुर कुमार दिशानायके ने चुनाव के दौरान ईस्टर धमाकों की सच्चाई सामने लाने का वादा किया था. सुरेश सल्ले की गिरफ्तारी और अब सामने आए नए आरोपों को उसी अभियान का हिस्सा माना जा रहा है. सरकार का कहना है कि वह इस मामले में किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं बख्शेगी. अगर जांच में आरोप साबित होते हैं, तो यह श्रीलंका के इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक और खुफिया तंत्र से जुड़ा घोटाला साबित हो सकता है.

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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