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पाकिस्तान के बाद अब इस देश में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, 400 के पार पहुंचे रेट
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच इस देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत 400 पार पहुंच गई है. आइए जानते हैं फ्यूल के नए रेट और ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का कारण.
ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया पर दिखने लगा है. तनाव बढ़ते देख अब श्रीलंका ने ईंधन की कीमतों में बड़ा इजाफा किया है. नई कीमत रविवार आधी रात से ही लागू हो गई. इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. बताया जा रहा है कि यह महज एक हफ्ते में दूसरी और मार्च से तीसरी बार कीमतों में उछाल है.
पेट्रोल-डीजल के दाम 400 के पार
नई कीमतों के बाद, श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 400 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं. ऑटो डीजल 303 से बढ़कर 382 रुपये, सुपर डीजल 353 से 443 रुपये हो गया है. वहीं, 92 ऑक्टेन पेट्रोल 398 रुपये और 95 ऑक्टेन 455 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है. केरोसिन में भी भारी उछाल देखने को मिला है. इस तरह औसतन 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी ने लोगों के बजट को पूरी तरह बिगाड़ दिया है.
होर्मुज संकट से बढ़ी कीमतें
इस बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण होर्मुज क्षेत्र में पैदा हुआ संकट है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम रास्ता है, जहां तनाव के चलते आवाजाही प्रभावित हुई है. ईरान और अमेरिका-इजरायल के टकराव के कारण तेल सप्लाई में रुकावट आई है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इसका असर सीधे छोटे देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है.
ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मचा हड़कंप
ईंधन महंगा होने का सबसे ज्यादा असर परिवहन क्षेत्र पर पड़ा है. बस ऑपरेटरों ने साफ कर दिया है कि बिना किराया बढ़ाए बसें चलाना संभव नहीं होगा. उनका कहना है कि कम से कम 10 से 15 प्रतिशत किराया बढ़ाना जरूरी है, वरना हड़ताल करनी पड़ सकती है. इससे आम जनता की जेब पर दोहरी मार पड़ने वाली है – एक तरफ महंगा ईंधन और दूसरी तरफ बढ़ा हुआ किराया.
सरकार ने सफाई में क्या कहा?
सरकार का कहना है कि कीमतें बढ़ाने के बावजूद वह डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही है, जिससे हर महीने बड़ा आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है. वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार भारी टैक्स वसूल रही है, जिसे कम करके जनता को राहत दी जा सकती है. हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर वैश्विक तनाव कम नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ सकती है और आम लोगों की परेशानियां भी.
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